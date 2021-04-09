Вагітна дружина Віктора Павліка зізналась, чи планує ще дітей від співака

Подружжя українського співака Віктора Павліка та Катерини Реп'яхової очікують первістка. Дружина артиста поділилась, що хоче ще дитину від 55-річного чоловіка.

Дружина відомого українського музиканта Віктора Павліка Катерина Реп'яхова хоче народити дівчинку після хлопчика. Про це вона повідомила у своєму інстаграмі, коли вирішила поспілкуватися з прихильниками.

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Катерина Реп'яхова хоче стати мамою дівчинки

Один з шанувальників запитав, чи хоче дружина Віктора Павліка народити ще дітей після первістка. Дівчина відповіла, що планує.

Дуже хочу дівчинку після Мишка,

– написала Катерина Реп'яхова.



Катерина Реп'яхова / Фото з інстаграм-сторіз

Зазначимо, що подружжя українського музиканта вже готується до хрещення первістка Михайла, який має народитися через 2 місяці. Вони готують family-look, адже на богослужінні хочуть усі постати у вишиванках.

Також дружина Віктора Павліка розповіла, що після народження сина їй допомагатиме 59-річна мама Лариса. Задля цього майбутня бабуся переїде ближче до внука. "Допомагати буде мама. Перший час буде поруч практично весь час. Моя мама живе в Дніпрі. Це моє рідне місто, де я народилася. Через тиждень мама приїжджає до Києва. Будемо знімати їй квартиру в максимальній близькості до нас. Мріємо знайти квартиру в одному будинку", – повідомила Катерина Реп'яхова.

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