Супружеская пара украинского певца Виктора Павлика и Екатерины Репяховой ожидает первенца. Жена артиста поделилась, что хочет еще ребенка от 55-летнего мужчины.

Жена известного украинского музыканта Виктора Павлика Екатерина Репяхова хочет родить девочку после мальчика. Об этом она сообщила в своем инстаграме, когда решила пообщаться с поклонниками.

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Екатерина Репяхова хочет стать мамой девочки

Один из поклонников спросил, хочет ли жена Виктора Павлика родить еще детей после первенца. Девушка ответила, что планирует.

Очень хочу девочку после Мишки,

– написала Екатерина Репяхова.



Екатерина Репяхова / Фото из инстаграм-сториз

Отметим, что супруга украинского музыканта уже готовится к крещению первенца Михаила, который должен родиться через 2 месяца. Они готовят family-look, ведь на богослужении хотят все предстать в вышиванках.

Также жена Виктора Павлика рассказала, что после рождения сына ей будет помогать 59-летняя мама Лариса. Для этого будущая бабушка переедет ближе к внуку. "Помогать будет мама. Первое время будет рядом практически все время. Моя мама живет в Днепре. Это мой родной город, где я родилась. Через неделю мама приезжает в Киев. Будем снимать ей квартиру в максимальной близости к нам. Мечтаем найти квартиру в одном доме", – сообщила Екатерина Репяхова.

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