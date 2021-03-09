Відомий український співак Віктор Павлік та його дружина Катерина Реп'яхова очікують первістка. Днями дівчина розповіла, як проходить її вагітність та на скільки кілограмів вона погладшала.

Вагітна дружина Віктора Павліка Катерина Реп'яхова дуже часто ділиться з прихильниками своїми емоціями та розповідає про самопочуття під час особливого стану. Днями вона оприлюднила новий допис.

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Катерина Реп'яхова про свій стан

Спочатку дружина співака розповіла, що в неї почався вже третій триместр – через кілька місяців вона народить первістка. Однак Катерина поділилась, що Михасик лежить не зовсім правильно та перетискає їй нирку.

Також Реп'яхова зізналась, що погладшала на 6 кілограмів. І розповіла про деталі перебігу вагітності.

Стала більш розсіяна, плутаю слова, чоловік сміється з мене. А все інше, нібито, як зазвичай. Не переїдаю, сплю добре,

– додала дружина співака.

Образ Катерини Реп'яхової

Дружина Віктора Павліка опублікувала гарну світлину з фотосесії в ніжному аутфіті. Перед камерою вона позувала у напівпрозорій чорній сукні з квітковим принтом на довгий рукав. Таке вбрання вдало підкреслювало округлий животик дівчини.

Катерина розпустила волосся та вклала його пишними локонами. На обличчі вона зробила гарний макіяж. Блогерка нафарбувала очі темними тінями, а губи підкреслила рожевою помадою.

У коментарях шанувальники поділилися враженнями від фото: