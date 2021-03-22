Беременная жена Виктора Павлика ушла в декрет и отправилась в Египет
Жена украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репьяхова сообщила, что ради сына ушла в декрет. Также она отправилась на отдых, а местом курорта выбрала Египет.
Источник:инстаграм Екатерины Репьяховой
Жена Виктора Павлика и его концертный директор Екатерина Репьяхова ожидает рождения первенца. Она заботится о своем здоровье, поэтому сообщила важную новость.
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Жена Павлика отправилась в Египет
Да, Екатерина Репьяхова ушла в декрет. Также она отправилась на отдых. На этот раз жена Виктора Павлика отправилась в Египет, но не с мужем, а с мамой, ведь у певца идут концерты и запланированный тур.
Екатерина Репьяхова с мамой выбрали теплый город Марса-Алам, расположенный на побережье Красного моря. Они вдоволь отдыхают, много плавают, принимают солнечные ванны и посещают различные экскурсии.
Сейчас я учусь делегировать обязанности. Пока не поняла, насколько мне это нравится и получается. Необычно, когда концерты, тур проходят без меня. Но я точно знаю, что сейчас я, в первую очередь, должна думать о себе и сыне,
– рассказала жена Павлика.
Образ Екатерины Репьяховой
Беременная жена певца поделилась также ярким солнечным фото из Египта. Она предстала перед камерой в летнем образе. Екатерина выбрала легкий и стильный наряд. Она примерила темно-коричневый топ, полосатые шорты и бежевую блузку. Такой наряд удачно подчеркнул беременный животик девушки, который она нежно придерживала.
Жена Виктора Павлика дополнила свой образ босоножками и солнцезащитными очками. Она распустила волосы и сделала минимальный макияж.
Беременность Екатерины Репьяховой
- В начале января Екатерина сообщила, что они с Виктором Павликом ожидают рождения первенца. Но для артиста малыш станет четвертым ребенком.
- На протяжении беременности жена Павлика неоднократно рассказывала о течении особого состояния.
- 22 февраля супруги рассекретили пол первенца: у них родится сын.
- Впоследствии Екатерина сообщила, как назовет сына. Пара выбрала имя Михаил.
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