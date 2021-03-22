Жена украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репьяхова сообщила, что ради сына ушла в декрет. Также она отправилась на отдых, а местом курорта выбрала Египет.

Жена Виктора Павлика и его концертный директор Екатерина Репьяхова ожидает рождения первенца. Она заботится о своем здоровье, поэтому сообщила важную новость.

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Жена Павлика отправилась в Египет

Да, Екатерина Репьяхова ушла в декрет. Также она отправилась на отдых. На этот раз жена Виктора Павлика отправилась в Египет, но не с мужем, а с мамой, ведь у певца идут концерты и запланированный тур.

Екатерина Репьяхова с мамой выбрали теплый город Марса-Алам, расположенный на побережье Красного моря. Они вдоволь отдыхают, много плавают, принимают солнечные ванны и посещают различные экскурсии.

Сейчас я учусь делегировать обязанности. Пока не поняла, насколько мне это нравится и получается. Необычно, когда концерты, тур проходят без меня. Но я точно знаю, что сейчас я, в первую очередь, должна думать о себе и сыне,

– рассказала жена Павлика.

Образ Екатерины Репьяховой

Беременная жена певца поделилась также ярким солнечным фото из Египта. Она предстала перед камерой в летнем образе. Екатерина выбрала легкий и стильный наряд. Она примерила темно-коричневый топ, полосатые шорты и бежевую блузку. Такой наряд удачно подчеркнул беременный животик девушки, который она нежно придерживала.

Жена Виктора Павлика дополнила свой образ босоножками и солнцезащитными очками. Она распустила волосы и сделала минимальный макияж.

Беременность Екатерины Репьяховой