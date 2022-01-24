Усе життя перед очима пролетіло, – переможниця "Холостяка-10" Даша Ульянова потрапила в аварію
Джерело:інстаграм Даші Ульянової
Гімнастка Даша Ульянова, яка перемогла в 10 сезоні "Холостяка", потрапила в аварію. ДТП сталась пізно ввечері в п'ятницю, 21 січня. За словами дівчини, їхнє авто знесло в кювет.
Після перемоги в "Холостяку" з Максом Михайлюком Даша Ульянова стала блогеркою та телеведучою. Вона веде публічний спосіб життя, однак останні три дні не виходила в інстаграм-сторіс. Усе тому, що дівчина оговтувалася після аварії.
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Даша Ульянова з "Холостяка-10" потрапила в аварію
Спортсменка розповіла, що авто знесло в кювет. На щастя, ніхто не постраждав, людей і машин на дорозі не було, тож "всі живі, всі здорові". Сама Даша Ульянова розбила ніс і відбулась переляком. Схоже, за кермом була не вона.
Я вперше у житті потрапила у серйозне ДТП. Я дуже стресонула, дуже злякалася. Коли ми мчали в кювет, у мене просто все життя перед очима пролетіло,
– зізналась переможниця "Холостяка".
Вона додала, що постраждав лише автомобіль, але це дрібниці в порівнянні з тим, які наслідки могли б бути. Даша Ульянова пояснила, що про аварію розповіла не для того, щоб її жаліли, а щоб нагадати фоловерам – варто бути уважнішими за кермом.
Даша Ульянова потрапила в аварію / Відео з інстаграм-сторіс переможниці "Холостяка"
Хто з українських зірок потрапляв у ДТП
- Рік тому співак Julik потрапив у ДТП в Києві. Через ожеледь він в'їхав у припарковане на проїжджій частині авто.
- Учасник "Танців з зірками" Макс Леонов скоїв аварію у жовтні 2021 року. Він влетів у паркан, що розділяє зустрічні смуги руху, та пошкодив авто марки BMW. Сам танцівник відбувся струсом мозку.
- Хореографиня Ілона Гвоздьова теж була жертвою аварії в Києві – водій не дотримався дистанції та в'їхав у машину зірки просто на світлофорі.
- У жовтні 2021 року мама Камалії потрапила в аварію на трасі Київ-Чернігів. Авто жінки підрізала фура, водій якої втік.
- На початку листопада аварію скоїла "Міс Україна Всесвіт 2021" Анна Неплях. Вона не розрахувала гальмівний шлях і врізалась в інший автомобіль.
- За кілька тижнів Ірина Федишин потрапила в ДТП в Києві. У припарковане біля Палацу "Україна" авто в'їхала вантажівка та понівечила бампер і капот.