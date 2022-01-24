Усе життя перед очима пролетіло, – переможниця "Холостяка-10" Даша Ульянова потрапила в аварію

Гімнастка Даша Ульянова, яка перемогла в 10 сезоні "Холостяка", потрапила в аварію. ДТП сталась пізно ввечері в п'ятницю, 21 січня. За словами дівчини, їхнє авто знесло в кювет.

Після перемоги в "Холостяку" з Максом Михайлюком Даша Ульянова стала блогеркою та телеведучою. Вона веде публічний спосіб життя, однак останні три дні не виходила в інстаграм-сторіс. Усе тому, що дівчина оговтувалася після аварії.

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Даша Ульянова з "Холостяка-10" потрапила в аварію

Спортсменка розповіла, що авто знесло в кювет. На щастя, ніхто не постраждав, людей і машин на дорозі не було, тож "всі живі, всі здорові". Сама Даша Ульянова розбила ніс і відбулась переляком. Схоже, за кермом була не вона.

Я вперше у житті потрапила у серйозне ДТП. Я дуже стресонула, дуже злякалася. Коли ми мчали в кювет, у мене просто все життя перед очима пролетіло,

– зізналась переможниця "Холостяка".

Вона додала, що постраждав лише автомобіль, але це дрібниці в порівнянні з тим, які наслідки могли б бути. Даша Ульянова пояснила, що про аварію розповіла не для того, щоб її жаліли, а щоб нагадати фоловерам – варто бути уважнішими за кермом.

Даша Ульянова потрапила в аварію / Відео з інстаграм-сторіс переможниці "Холостяка"

Хто з українських зірок потрапляв у ДТП