Попри те, що ДТП сталася пізно ввечері, Камалія оперативно прибула на місце події зі своїм водієм. Уже разом вони викликали поліцію, яка приїхала через годину.
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На мамину машину на трасі Київ-Чернігів наїхала фура й навіть не зупинилась, втекла з місця події! Мама була за кермом, але, Слава Господу Богу, не постраждала,
– написала співачка в інстаграмі.
Якщо мама зірки залишилась цілою, то авто доведеться ремонтувати – відірване праве дзеркало й безліч подряпин. За іронією долі, за кілька днів до аварії жінка застрахувала автомобіль.
44-річна Камалія поскаржилась не тільки на "покидьків, які ганяють на дорогах", а й на постійні ремонтні роботи поблизу Києва. Саме на такому відрізку траси її мама потрапила в ДТП.
У коментарях фани Камалії підтримали артистку та її маму. Всі стверджують – найголовніше те, що жінка не постраждала:
- "Слава Богу, що з мамою все добре. Найголовніше, що всі живі й здорові! Бережіть себе";
- "Тримайтеся, найголовніше, що з мамою все добре";
- "Жах! Нехай ця неприємність на дорозі буде останньою! Бережіть себе";
- "Добре, що все добре".