Про ДТП у столиці Ілона Гвоздьова розповіла в інстаграм-сторіс. Фото та відео вона записувала просто з місця подій. Зірка зізналась, що перші 5 хвилин після того, як в неї врізалося авто, страшенно нервувала.
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Переможницю "Танців з зірками" заспокоїло те, що всі залишились цілі, а на її машині були лише незначні подряпини.
Зі мною все добре, аварія була незначна. Я не винна, мене просто "наздогнав" чоловік, але все обійшлось, ми довше чекали страхову. Я відбулась подряпинами, а в нього повний капот,
– поділилась Ілона Гвоздьова.
"Будьте уважні за кермом, особливо на світлофорах. І завжди намагайтеся тримати дистанцію", – додала танцівниця.
Ілона Гвоздьова потрапила в аварію / Фото з інстаграму танцівниці
Ілона Гвоздьова потрапила в аварію / Відео з інстаграму танцівниці
Нагадаємо, минулого тижня в аварію потрапив ще один учасник "Танців з зірками" – Максим Леонов. За кермом авто марки BMW він влетів у паркан, що розділяє зустрічні смуги руху. Чоловік відбувся струсом мозку, однак пошкодив бампер і капот з лівого боку. Йому пощастило, що машина була застрахована.
Через струс мозку Максим Леонов не зміг вийти на паркет "Танців з зірками" у 7 випуску. Так, його партнерка Євгенія Власова танцювала з Олександром Прохоровим.