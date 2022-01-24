После победы в "Холостяке" с Максом Михайлюком Даша Ульянова стала блогершей и телеведущей. Она ведет публичный образ жизни, однако последние три дня не выходила в инстаграм-сторис. Все потому, что девушка приходила в себя после аварии.
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Даша Ульянова из "Холостяка-10" попала в аварию
Спортсменка рассказала, что авто снесло в кювет. К счастью, никто не пострадал, людей и машин на дороге не было, поэтому "все живы, все здоровы". Сама Даша Ульянова разбила нос и отделалась испугом. Похоже, за рулем была не она.
Я впервые в жизни попала в серьезное ДТП. Я очень стрессонула, очень испугалась. Когда мы мчались в кювет, у меня просто вся жизнь перед глазами пролетела,
– призналась победительница "Холостяка".
Она добавила, что пострадал только автомобиль, но это мелочи по сравнению с тем, какие последствия могли бы быть. Даша Ульянова объяснила, что об аварии рассказала не для того, чтобы ее жалели, а чтобы напомнить фолловерам – стоит быть внимательнее за рулем.
Даша Ульянова попала в аварию / Видео из инстаграм-сторис победительницы "Холостяка"
Кто из украинских звезд попадал в ДТП
- Год назад певец Julik попал в ДТП в Киеве. Из-за гололеда он въехал в припаркованное на проезжей части авто.
- Участник "Танцев со звездами" Макс Леонов совершил аварию в октябре 2021 года. Он влетел в забор, разделяющий встречные полосы движения, и повредил авто марки BMW. Сам танцовщик отделался сотрясением мозга.
- Хореограф Илона Гвоздева тоже была жертвой аварии в Киеве – водитель не соблюдал дистанцию и въехал в машину звезды прямо на светофоре.
- В октябре 2021 года мама Камалии попала в аварию на трассе Киев – Чернигов. Авто женщины подрезала фура, водитель которой скрылся.
- В начале ноября аварию совершила "Мисс Украина Вселенная 2021" Анна Неплях. Она не рассчитала тормозной путь и врезалась в другой автомобиль.
- Через несколько недель Ирина Федишин попала в ДТП в Киеве. В припаркованное возле Дворца "Украина" авто въехал грузовик и искорежил бампер и капот.