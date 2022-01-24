Чоловік, ім'я якого Вадим Лебедь, залякує Злату Огнєвіч та стверджує, що не боїться ані правоохоронців, ані мера Києва Віталія Кличка. Однак беззахисна зірка все ж вирішила вкотре заявити на нього в поліцію. Вона приїхала у відділ поліції в Печерському районі Києва та розповіла моторошні деталі про переслідувача.

Важливо Я більше не можу мовчати, – Злата Огнєвіч заявила, що її вже 3 роки переслідує чоловік

Злата Огнєвіч заявила в поліцію на переслідувача

Зірка зізналась, що після відео з погрозами вона отримала шалену підтримку фанів і друзів. Чоловіки з її оточення навіть пропонували застосувати силу, але Злата Огнєвіч хоче покарати Вадима Лебедя по закону.

Я дуже хочу, щоб все було по закону. Зараз їду в поліцію писати чергову заяву. Сподіваюсь, щось змінилось, і публічний розголос мені допоможе, бо я скаженію! Я не збираюся відсиджуватися в ролі жертви, боятися жити й виходити на вулицю,

– заявила Злата Огнєвіч.

У відділу поліції вона провела кілька годин і, схоже, у цій ситуації врешті-решт зійшов лід. "Настрій у мене значно кращий, я вже усміхаюсь. У мене нарешті з'явилась надія на справедливість. Усе буде добре", – заявила співачка.

Злата Огнєвіч звернулась у поліцію / Відео з інстаграм-сторіс співачки

Зазначимо, від безвиході Злата Огнєвіч звернулась по допомогу не лише до правоохоронців та юристів, а й до мера Києва Віталія Кличка та президента Володимира Зеленського.

Переслідувач погрожував сестрі Злати Огнєвіч

Молодша сестра Злати Огнєвіч розповіла, що впродовж трьох років чоловік створив десятки фейкових акаунтів в інстаграмі. Він підписується "Вадим Огнєвіч" і стежить не тільки за співачкою, а й за її сім'єю. Ба більше, два роки тому переслідувач дібрався до Юлії. Він представився таксистом і насильно возив її по місту.

Він зумів підлаштувати ситуацію зі службою таксі, щоб я сіла в його машину. Він возив мене по промисловому району Подолу й змушував влаштувати зустріч з моїми батьками і Златою,

– розповіла Юлія.

Дівчина додала, що після цього інциденту звернулась у поліцію, але їй відповіли, що стануть реагувати на переслідувача, коли той покалічить чи завдасть збитків.

Скриншот з інстаграм-сторіс Злати Огнєвіч