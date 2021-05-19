У першому півфіналі Євробачення-2021 український етнофольк гурт Go_A гідно представив країну. Колектив захопив багатомільйонну аудиторію фанів міжнародного пісенного конкурсу та справедливо опинився серед числа фіналістів, які знову вийдуть на сцену 22 травня. Як коментують виступ Go_A зірки, дізнавайтеся нижче.

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Джамала

"Молодці! Дуже круто", – написала переможниця Євробачення-2016 в особистому інстаграм-профілі.

Співачка відверто розповіла шанувальникам про своїх фаворитів першого півфіналу. Разом з українським гуртом Go_A серед найкращих за версією Джамали опинилися лідерка букмекерських прогнозів з Мальти – Дестені Чукуньєр, неординарна Montaigne з Австралії, запальна Eden Alene з Ізраїлю.

Реакція Джамали на перший півфінал Євробачення-2021 / Фото з інстаграм-сторіс співачки

Варто побачити Український гурт Go_A спричинив фурор у першому півфіналі Євробачення-2021: відео

Леся Нікітюк

Це вже рівень, якість, звук, краса. Це Україна. Красунчики! Не хочу нікого ображати, але вже зрозумілий переможець цьогорічного Євробачення. Це, безумовно, гурт Go_A. Просто розрив, там люди ледь декорації не пообривали,

– емоційно висловилася ведуча.

В інстаграм-сторіс Леся Нікітюк прокоментувала деякі виступи інших учасників першого півфіналу Євробачення-2021:

Кіпр: "Прикольний Кіпр. Однозначно, але я зараз не про співачку";

"Прикольний Кіпр. Однозначно, але я зараз не про співачку"; Норвегія: "Я подумала, що це Вова зі Львова продався Норвегії, а це не він";

"Я подумала, що це Вова зі Львова продався Норвегії, а це не він"; Бельгія: "Ну Бельгія прям кайф. Така собі Патрісія Каас в молоді роки";

"Ну Бельгія прям кайф. Така собі Патрісія Каас в молоді роки"; Азербайджан: "Прикольно роздав Азербайджан".

Цікаво Результати голосування Євробачення-2021

Оля Цибульська

"Пишаємося своїми. Нарешті українською мовою, нарешті на Євробаченні, нарешті ми не соромимося себе. Ми тут вищимо, пищимо", – поділилася в інстаграмі артистка, яка дивилася перший півфінал Євробачення-2021 разом з сином Нестором.

Разом з тим Оля Цибульська зауважила, що далеко не всім українським діячам музичної індустрії подобалася пісня SHUM, з якою гурт Go_A відправився підкорювати Євробачення-2021. Однак після визнання в Європі, за словами зірки, експерти кардинально змінили своє ставлення.

Мене найбільше пробиває. Коли Go_A збиралися їхати на Євробачення з піснею SHUM, всі критикували, висловлювали свої професійні та не дуже погляди, а тепер, коли вся Європа аплодує, пишуть гордо у фейсбуці. Тьху,

– обурюється співачка.

Додамо, гурт Go_A вже відреагував на прохід у фінал Євробачення-2021. Музиканти опублікували емоційне відео з реакціє на результати голосування глядачів і журі та подякували публіці за шалену підтримку, віру в їхній успіх.