18-річну Дестені ставили на першу сходинку в таблиці конкурсантів Євробачення-2021, згодом вона опинилася на третій. Однак виконавиця безперечно є сильною конкуренткою.

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Мальта на Євробаченні-2021

Представницю на Євробаченні-2021 від Мальти обрали у фіналі вокального шоу "Х-фактор". Саме співачка Дестені Чукуньєр за результатами глядацького голосування та рішенням експертів здобула перемогу у вокальному шоу.

На головній сцені Європи артистка виступила з піснею Je Me Casse.

Євробачення-2021 перший півфінал – дивіться відео: Destiny – Je Me Casse

Представниця Мальти у першому півфналі Євробачення-2021 була єдиною конкурсанткою, яка увійшла до числа лідерів в букмекерських прогнозах.

Швейцарія та Ісландія, яким також пророкують перші місця на цьогорічному Євробаченні, виступлять у прямому ефірі вже 20 травня. А ось вокалістів від Франції та Італії почуємо вже у фіналі, 22 травня, оскільки ці країни є засновницями конкурсу й не виступають у півфіналах.