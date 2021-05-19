В первом полуфинале Евровидения-2021 украинская этно-фолк группа Go_A достойно представил страну. Коллектив восхитил многомиллионную аудиторию фанов международного песенного конкурса и справедливо оказался среди числа финалистов, которые снова выйдут на сцену 22 мая. Как комментируют выступление Go_A звезды, узнавайте ниже.

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Джамала

"Молодцы! Очень круто", – написала победительница Евровидения-2016 в личном инстаграм-профиле.

Певица откровенно рассказала поклонникам о своих фаворитах первого полуфинала. Вместе с украинской группой Go_A среди лучших по версии Джамалы оказались лидер букмекерских прогнозов с Мальты – Дестини Чукуньєр, неординарная Montaigne из Австралии, зажигательная Eden Alene из Израиля.



Реакция Джамалы на первый полуфинал Евровидения-2021 / Фото из инстаграм-сторис певицы

Стоит увидеть Украинская группа Go_A вызвал фурор в первом полуфинале Евровидения-2021: видео

Леся Никитюк

Это уже уровень, качество, звук, красота. Это Украина. Красавчики! Не хочу никого обижать, но уже ясен победитель Евровидения. Это, безусловно, группа Go_A. Просто разрыв, там люди чуть декорации не пообрывали,

– эмоционально высказалась ведущая.

В инстаграм-сторис Леся Никитюк прокомментировала некоторые выступления других участников первого полуфинала Евровидения-2021:

Кипр : "Прикольный Кипр. Однозначно, но я сейчас не о певице";

: "Прикольный Кипр. Однозначно, но я сейчас не о певице"; Норвегия : "Я подумала, что это Вова из Львова продался Норвегии, а это не он";

: "Я подумала, что это Вова из Львова продался Норвегии, а это не он"; Бельгия : "Ну Бельгия прям кайф. Этакая Патрисия Каас в молодые годы";

: "Ну Бельгия прям кайф. Этакая Патрисия Каас в молодые годы"; Азербайджан: "Прикольно раздал Азербайджан".

Интересно Результаты голосования Евровидения-2021

Оля Цибульская

"Гордимся своими. Наконец-то на украинском языке, наконец-то на Евровидении, наконец-то мы не стесняемся себя. Мы здесь визжим, пищим", – поделилась в инстаграме артистка, которая смотрела первый полуфинал Евровидения-2021 вместе с сыном Нестором.

Вместе с тем Оля Цибульская отметила, что далеко не всем украинским деятелям музыкальной индустрии нравилась песня SHUM, с которой группа Go_A отправился покорять Евровидение-2021. Однако после признания в Европе, по словам звезды, эксперты кардинально изменили свое отношение.

Меня больше всего пробивает, когда Go_A собирались ехать на Евровидение с песней SHUM, все критиковали, высказывали свои профессиональные и не очень взгляды, а теперь, когда вся Европа рукоплещет, гордо пишут в фейсбуке. Тьфу,

– возмущается певица.

Добавим, группа Go_A уже отреагировал на проход в финал Евровидения-2021. Музыканты опубликовали эмоциональное видео с реакцией на результаты голосования зрителей и жюри, а также поблагодарили публику за огромную поддержку, веру в их успех.