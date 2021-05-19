Етнофольк гурт Go_A влаштував рейв-вечірку на сцені Євробачення-2021, зарядивши іноземну публіку своєю шаленою енергією. Тому не дивно, що журі та глядачі підтримали колектив і дали музикантам перепустку у фінал міжнародного музичного конкурсу.

До теми Український гурт Go_A потрапив у фінал Євробачення-2021

Ми у фіналі Євробачення-2021. Дякуємо за шалену підтримку та віру в нас,

– написав Go_A.

Лаконічне звернення вони доповнили емоційним відео з реакцією на результати голосування. Річ у тому, що ведучі Євробачення-2021 оголошували фіналістів у довільному порядку. Українським фанам довелося понервувати найбільше, адже гурт Go_A зайняв останню сходинку серед десяти фіналістів.

Варто знати Хто пройшов у фінал конкурсу Євробачення-2021

Під час онлайн-трансляції Сергій Притула, який коментував перший півфінал Євробачення-2021, не стримався і бурхливо відреагував на інтригу, яку тримали його нідерландські колеги: "Більше так не робіть! Нам і так, вибачте, нелегко кожного дня. Фух".