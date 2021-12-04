Цієї суботи суддівський склад шоу "Україна має талант" оцінюватиме учасників без запрошених знаменитостей. Тому для того, щоб пройти у наступні випуски проєкту, буде достатньо двох ствердних відповідей від журі.

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Світлана Саучук

Світлана приїхала на проєкт з Білорусі, щоб здійснити свою мрію. Вона жила поблизу кордону з Україною, тож мала змогу дивитися перші сезони "Україна має талант". Жінка полюбила це шоу, а також майже вивчила українську мову. Світлана є художницею, однак хотіла здивувати незвичним вмінням малювати. Так, вона намалювала портрет Григорія Решетника ногами: розливала фарбу на полотно і рухала лиш однією ногою. Це викликало неймовірний захват як у самого ведучого, так і в суддів, тож жінка отримала три "так".

"Україна має талант" 6 випуск: виступ Світлани Саучук

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Ельдар Юлдашев

Батько Ельдара, акробат, виступав у минулому випуску. Але й хлопчик не може жити без сцени, тому вирішив також спробувати свої сили на талант-шоу. Мрією Ельдара є виграти проєкт і пожертвувати отримані гроші на притулок для собак. Адже хлопчик дуже любить чотирилапих і навіть має свого домашнього улюбленця – Жужу. Суддів проєкту Ельдар вразив повітряним номером і трюками, тож пройшов далі з трьома "так".

"Україна має талант" 6 випуск: виступ Ельдара Юлдашева

Nice Ladies

Команда з чірлідингу працює разом вже 5 років, і вони доказ тому, що вік – не завада. Жінки з Харкова – неодноразові чемпіонки України, хоч насправді вони мають різноманітні професії. Найстаршій чірлідерці – 75 років. Чимало учасниць – вже бабусі на пенсії, але колектив переконаний, що на цьому життя не закінчується. Це вони доводять багатьом і мотивують своїх друзів. Хореографія, шпагати, динамічні рухи – все це підкорило членів журі. Тож "миловидні леді" отримали три "так" і пройшли далі.

"Україна має талант" 6 випуск: виступ Nice Ladies

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Олена Єгорова

Клоунеса з Києва виступає у дуеті з чоловіком – пара є дуетом і в житті. Олексій та Олена одружилися за 3 тижні до кастингу, тож на медовому місяці їм погуляти не вдалося. Та за хорошими емоціями пара прийшла на "Україна має талант". У виступі клоунеси поєдналися одразу кілька сфер – степ, степ на руках, вокал і гумор. За кумедний номер Олена отримала три "так".

"Україна має талант" 6 випуск: виступ Олени Єгорової

Олександр Загалій

Матуся Даша виховує сина Сашка і доньку Машу. Головним талантом у сім'ї є саме 8-річний фокусник, натомість 4-річна сестра Марічка є його асистенткою. Сашко – наймолодший ілюзіоніст України. Він знає вже близько 100 фокусів. Захопливий виступ юного фокусника подарував Саші три "так".

"Україна має талант" 6 випуск: виступ Олександра Загалія

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Марія Смоляр

23-річна вчителька музичної школи хоче нарешті бути почутою. Довгий час вона боялась виступати й проявляти свій талант через утиски чоловіка. Останньою краплею було те, що він підняв на дружину руку. Тож Марія пішла від коханого з маленькою донькою. На "Україна має талант" вона вперше виступала на великій сцені з арією O mio babbino caro. Судді відчули мурахи на шкірі через оперний спів дівчини й сказали їй три "так".

"Україна має талант" 6 випуск: виступ Марії Смоляр

Олексій Красних

Чоловік з Херсона виступає у розмовному жанрі, тобто вражає здібністю видавати різноманітні голоси й звуки. Він вийшов на сцену без зайвих представлень і показав надзвичайно кумедну виставу, де всі можливі звуки видавав самостійно й зіграв одразу кількох персонажів – дідуся, телеведучих, вірянина і священнослужителя. Виступ повеселив й підкорив суддів, тож Олексій отримав три "так".

"Україна має талант" 6 випуск: виступ Олексія Красних

Breathe Love

Сергія та Марію об'єднали репетиції з повітряної гімнастики, хоч тренуються вони недовго. Але саме спільна справа поєднала їхні серця. На сцені шоу пара акробатів показала чуттєвий номер з доволі небезпечними трюками як для лиш 2 років тренувань. Виступ дуету викликав сумніви у Сергія Притули, але й він не зміг не сказати "так". З трьома ствердними відповідями Сергій і Марія пройшли далі.

"Україна має талант" 6 випуск: виступ Breathe Love

Дмитро Політов

Дмитро з Черкас виконує різноманітні трюки на пілоні, хоч замість нього може використовувати й інші палиці. Надихається чоловік тематикою ніндзя, з чого виробив свій власний неординарний стиль. І справді, Дмитро показав незвичний номер у стилі полденс, в якому немовби зависав у повітрі. Він зміг здивувати членів журі, бо зробив трюки, яких мало хто може повторити. Тому отримав три "так".

"Україна має талант" 6 випуск: виступ Дмитра Політова

Анастасія Прилуцька

15-річна дівчина представилась "Голубкою". Вона прийшла на "Україна має талант" виконати пісню про дівчину, яка ще не стала дорослою. Анастасія зізналась, що завжди хоче дарувати людям радість. На проєкті дівчина заспівала зворушливу й позитивну авторську композицію. Суддів захопило, якою радісною може бути така юна дівчина. За "феромони щастя" і красивий спів Анастасія отримала три "так".

"Україна має талант" 6 випуск: виступ Анастасії Прилуцької

Verba Show

Колектив театру тіней з Чернігова існує близько 10 років. Вони вже виступали на талант-шоу в Америці, але тепер захотіли показати свої здібності на рідну публіку. Команда показала номер у стилі "Гри престолів", відтворивши головних персонажів і передавши атмосферу серіалу. Неймовірний виступ судді оцінили у беззаперечні три "так".

"Україна має талант" 6 випуск: виступ Verba Show

Максим Кравець

Чоловік за професією – військовий юрист, але знайшов себе нового в гуморі. Ба більше, Максим приєднався до розважального "Вар'яти-шоу", коли Сергій Притула закінчив там кар'єру. Комік зі Львова виступив на сцені "Україна має талант" зі стендапом. Максим Кравець зумів розсмішити членів журі, тому пройшов далі завдяки трьом "так".

"Україна має талант" 6 випуск: виступ Максима Кравця

The Bond

Яскравий колектив у стилі стрітстайл виступав на багатьох світових конкурсах, тому був готові продемонструвати свій талант. Група складається лише з дівчат, хоч і хлопці раніше долучалися до The Bond. Танцювальний колектив приголомшив перформансом з ідеєю – боротьба зі страхами. Бездоганними рухами, синхронізацією та дивовижною енергією команда здобула три "так".

"Україна має талант" 6 випуск: виступ The Bond

Станіслав Ілляшенко

Станіслав з Одеси працює вчителем фізичної культури у дитячому садочку. На сцені "Україна має талант" чоловік вирішив співати. Найперше він "задобрив" суддів одеськими смаколиками. Але вокал фізрука не підкорив членів журі, тож вони усі натиснули на червоні кнопки й відправили чоловіка додому.

"Україна має талант" 6 випуск: виступ Станіслава Ілляшенка

Ірина Мерлені

Ірина Мерлені – олімпійська чемпіонка з вільної боротьби. Вона здобула титул у 2004 році в Афінах. Але спортивний шлях жінки закінчився, бо вона зрозуміла, що більше медалей не завоює. Ірина вийшла заміж і стала мамою, а після цього вирішила спробувати себе у новій справі. Борчиня випадково зустріла тренера з полденсу, чим і почала займатися. Вона продемонструвала ніжний танець на пілоні під пісню Shape Of My Heart. Усі члени журі були вражені перевтіленням спортсменки й подарували їй три "так".

"Україна має талант" 6 випуск: виступ Ірини Мерлені

Богдан Коник

14-річний юнак-металіст з Броварів навчається у рок-школі. На шоу "Україна має талант" Богдан вирішив здивувати грою на електрогітарі. І йому це вдалося – хлопець розірвав зал й захопив увагу навіть Ксенії Мішиної, яка не надто полюбляє рок-музику. Богдан отримав три "так" і пройшов далі.

"Україна має талант" 6 випуск: виступ Богдана Коника