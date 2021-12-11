Масштабний перезапуск проєкту "Україна має талант" продовжує дивувати глядачів. Разом з ними талантами українців захоплюються й судді проєкту. Сьогодні до них приєдналась телеведуча, інтерв'юерка, громадська діячка, засновниця благодійних проєктів – Маша Єфросиніна.

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Дмитро Сивоконь

Дмитро живе в Києві й працює екскурсоводом у музеї, де часто розважає діток. Однак чоловік має незвичне хобі – він є бітбоксером. Дивовижні звуки Дмитро створює завдяки сопілці. Незвичним виступом він здивував членів журі, адже такий талант начебто не вписується у межі шоу. Та завдяки спільному рішенню суддів він пройшов далі з чотирма "так".

"Україна має талант" 8 випуск: виступ Дмитра Сивоконя

Duo Sunrise

Даша та Геннадій – акробатична пара, але є і романтичною парою в житті. Вони обожнюють свою справу, адже крізь всі тренування і випробування проходять разом. Учасники дуету хвилювалися, бо дебютували з виступом на великій сцені. Це завадило їм розслабитися та повністю віддатися номеру. Попри одне "ні" від Сергія Притули дует пройшов далі з трьома "так".

"Україна має талант" 8 випуск: виступ Duo Sunrise

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Олена Чепурна

Олена приїхала на "Україна має талант" з Полтави. Вона працювала торговим працівником, оператором у кол-центрі, але згодом зрозуміла, що до цього її серце не лежить. Дівчина усвідомила, що час займатися вокалом – тим, що вона любить найбільше. Олена презентувала драйвову авторську пісню. Попри свою впевненість та намагання будь-яким способом довести наявність таланту, вона отримала чотири "ні" через червоні кнопки, що натисли судді.

"Україна має талант" 8 випуск: виступ Олени Чепурної

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Дмитро Малахов

Чоловік самостійно навчався еквілібру – приблизно 5 років тренувався на вулицях. В ефірі проєкту він продемонстрував вміння стояти на руках, а також на пальцях! Свої можливості Дмитро показав прямо на суддівському столі, від чого викликав шквал захоплення від жіночої половини членів журі. З чотирма "так" еквілібрист пройшов далі.

"Україна має талант" 8 випуск: виступ Дмитра Малахова

Марія Гнатик та Іван Кондратюк

Марія та Іван – "сонячні" діти. Вони є єдиною такою парою в Україні, що займається професійними танцями. До того ж дует представить Україну на міжнародному конкурсі для дітей зі синдромом Дауна. На "Україна має талант" вони показали динамічну і красиву самбу, за яку отримали беззаперечні чотири "так".

"Україна має талант" 8 випуск: виступ Марії Гнатик та Івана Кондратюка

Марі Пежо

Марина Пижова – вокалістка. Псевдонім вона придумала завдяки друзям, які кажуть, що жінка працює наче машина. З перших секунд свого виступу на "Україна має талант" вона здивувала глядачів пристрасним образом, а згодом – "магічним" вокалом. Марі виконала пісню Тіни Тернер The Best, але не змогла пройти до наступних етапів шоу.

"Україна має талант" 8 випуск: виступ Марі Пежо

Услід за Марі Пежо члени журі відмовили ще кільком учасникам проєкту.

Contra Bass

Четверо неймовірно активних дітлахів з Вінниці утворили справжній рок-колектив. Любов до року їм прищепив батько учасників, який тепер став їхнім продюсером. Двоє гітаристів, соліст та дівчинка-барабанниця виросли на музиці Metallica, AC/DC і Black Sabbath, тож прийшли на "Україна має талант" довести, що рок – живий. Гурт Contra Bass розірвав як залу, так і членів журі, а тому отримав "так" від всіх суддів.

"Україна має талант" 8 випуск: виступ Contra Bass

Михайло Макаров

У 2018 році Михайло став чемпіоном світу на чемпіонаті WOD в номінації експериментальний танець. Михайло багато подорожує – відвідав близько 19 країн світу. Після численних поїздок Михайло повернувся до України, адже хоче відчувати себе вдома. У своєму номері чоловік поєднав традиції різних країн, а також надможливості та гнучкість людського тіла. Євген Кот отримав такі враження, що натиснув на золоту кнопку – це остання в цьому сезоні. Михайло пройшов одразу у фінал.

"Україна має талант" 8 випуск: виступ Михайла Макарова

Артем Галіс

Артем приїхав на "Україна має талант" з Одеси. Він прийшов вражати суддів та глядачів рок-оперою "Моцарт". Як розповів підліток, усі пісні він "пропускає крізь себе", щоб передавати публіці настрій композицій. Артемові вдалося зарядити всю залу неймовірною енергетикою та розчулити до сліз Машу Єфросиніну. Вокальні вміння дозволили хлопцеві отримати чотири "так".

"Україна має талант" 8 випуск: виступ Артема Галіса

Віталій Островерхов

Артист цирку, кабаре і вар'єте інтерпретував гольф у свої вміння, з чого створив новий особливий жанр. На сцені йому не вдалося зробити кілька трюків з жонглювання ротом, хоч він не здавався і намагався показати свої сили до кінця. Однак цього було замало для того, щоб пройти далі. З чотирма "ні" Віталій покинув шоу.

"Україна має талант" 8 випуск: виступ Віталія Островерхова

Андрій Рябчук

Талант юнака, за його словами, – харизма. Він вміє і співати, і танцювати, чим і дивував членів журі. Андреа виступав зі шваброю замість партнерки, чим подарував хороший настрій публіці. Згодом він навіть запросив до дуету Машу Єфросиніну, про що давно мріяв. Та всі старання не допомогли йому пройти далі. Сергій Притула натиснув червону кнопку, а решта суддів були солідарними й відповіли "ні" на номер юнака.

"Україна має талант" 8 випуск: виступ Андрія Рябчука

Олена та Олексій Ткаченки

Олена та Олексій живуть у Запоріжжі. Вони – подружжя, а також пара у танцях. Олена познайомилась з майбутнім чоловіком, коли ще мала можливість бачити його обличчя. Однак у неї щораз більше розвивалась хвороба – дистрофія сітківки ока. Вже 4 роки подружжя займається полденсом – це їхнє хобі. Чуттєвий і професійний виступ підкорив усіх суддів, тому Ткаченки пішли зі сцени з чотирма "так".

"Україна має талант" 8 випуск: виступ Олени та Олексія Ткаченків

Віталій Мунтянов

Чоловік працює спеціалістом у комунальному підприємстві, зокрема займається розвитком інфраструктури Запоріжжя. Але насправді Віталій любить займатися танцями на височенних підборах, адже хоче повторити успіх гурту Kazaky. Провокативний номер викликав сумніви у суддівському складі. Ксенія Мішина та Маша Єфросиніна сказали Віталію "так", однак Сергій Притула та Євген Кот – "ні" через невдалий виступ. Тому чоловік залишив "Україна має талант".

"Україна має талант" 8 випуск: виступ Віталія Мунтянова