В эту субботу судейский состав шоу "Україна має талант" будет оценивать участников без приглашенных знаменитостей. Поэтому, для того чтобы пройти в следующие выпуски проекта, будет достаточно двух утвердительных ответов от жюри.

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Светлана Саучук

Светлана приехала на проект из Беларуси, чтобы осуществить свою мечту. Она жила вблизи границы с Украиной, поэтому имела возможность смотреть первые сезоны "Україна має талант". Она полюбила это шоу, а также почти выучила украинский язык. Женщина является художницей, однако хотела удивить необычным умением рисовать. Так, Светлана нарисовала портрет Григория Решетника ногами: разливала краску на холст и двигала лишь одной ногой. Это вызвало невероятный восторг как у самого ведущего, так и у судей, поэтому женщина получила три "да".

"Україна має талант" 6 выпуск: выступление Светланы Саучук

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Эльдар Юлдашев

Отец Эльдара, акробат, выступал в прошлом выпуске. Но и мальчик не может жить без сцены, поэтому решил также попробовать свои силы на талант-шоу. Мечта Эльдара выиграть проект и пожертвовать полученные деньги на приют для собак. Ведь мальчик очень любит четвероногих и у него даже есть свой домашний любимец – Жужу. Судей проекта Эльдар поразил воздушным номером и трюками, поэтому прошел дальше с тремя "да".

"Україна має талант" 6 выпуск: выступление Эльдара Юлдашева

Nice Ladies

Команда по чирлидингу работает вместе уже 5 лет, и они доказательство тому, что возраст – не помеха. Женщины из Харькова – неоднократные чемпионы Украины, хотя на самом деле у них разнообразные профессии. Самой старшей чирлидерше – 75 лет. Немало участниц – уже бабушки на пенсии, но коллектив убежден, что на этом жизнь не заканчивается. Это они доказывают многим и мотивируют своих друзей. Хореография, шпагаты, динамические движения – все это покорило членов жюри. Так что "миловидные леди" получили три "да" и прошли дальше.

"Україна має талант" 6 выпуск: выступление Nice Ladies

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Елена Егорова

Клоунесса из Киева выступает в дуэте с мужчиной – пара является дуэтом и в жизни. Алексей и Елена поженились за 3 недели до кастинга, поэтому на медовом месяце им погулять не удалось. Но за хорошими эмоциями пара пришла на "Україна має талант". В выступлении клоунессы соединились сразу несколько сфер – степ, степ на руках, вокал и юмор. За забавный номер Елена получила три "да".

"Україна має талант" 6 выпуск: выступление Елены Егоровой

Александр Загалий

Мама Даша воспитывает сына Сашу и дочку Машу. Главным талантом в семье является именно 8-летний фокусник, зато 4-летняя сестра Маричка является его ассистенткой. Саша – самый молодой иллюзионист Украины. Он знает уже около 100 фокусов. Увлекательное выступление юного фокусника подарило Саше три "да".

"Україна має талант" 6 выпуск: выступление Александра Загалия

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Мария Смоляр

23-летняя учительница музыкальной школы хочет наконец быть услышанной. Долгое время она боялась выступать и проявлять свой талант из-за притеснений мужа. Последней каплей было то, что он поднял на жену руку. Поэтому Мария ушла от любимого с маленькой дочкой. На "Україна має талант" она впервые выступала на большой сцене с арией O mio babbino caro. Судьи ощутили мурашки на коже из-за оперного пения девушки и сказали ей три "да".

"Україна має талант" 6 выпуск: выступление Марии Смоляр

Алексей Красных

Мужчина из Херсона выступает в разговорном жанре, то есть поражает способностью издавать разнообразные голоса и звуки. Он вышел на сцену без лишних представлений и показал чрезвычайно забавный спектакль, где все возможные звуки издавал самостоятельно и сыграл сразу нескольких персонажей – дедушку, телеведущих, верующего и священнослужителя. Выступление повеселило и покорило судей, поэтому Алексей получил три "да".

"Україна має талант" 6 выпуск: выступление Алексея Красных

Breathe Love

Сергея и Марию объединили репетиции по воздушной гимнастике, хоть тренируются они недолго. Но именно общее дело соединило их сердца. На сцене шоу пара акробатов показала чувственный номер с довольно опасными трюками как для 2 лет тренировок. Выступление дуэта вызвало сомнения у Сергея Притулы, но и он не смог не сказать "да". С тремя утвердительными ответами Сергей и Мария прошли дальше.

"Україна має талант" 6 выпуск: выступление Breathe Love

Дмитрий Политов

Дмитрий из Черкасс выполняет разнообразные трюки на пилоне, хотя вместо него может использовать и другие палки. Вдохновляется мужчина тематикой ниндзя, из чего выработал свой собственный неординарный стиль. И действительно, Дмитрий показал необычный номер в стиле полденс, в котором словно зависал в воздухе. Он смог удивить членов жюри, потому что сделал трюки, которые мало кто может повторить. Поэтому получил три "да".

"Україна має талант" 6 выпуск: выступление Дмитрия Политова

Анастасия Прилуцкая

15-летняя девушка представилась "Голубкой". Она пришла на "Україна має талант" исполнить песню о девушке, которая еще не стала взрослой. Анастасия призналась, что всегда хочет дарить людям радость. На проекте девушка спела трогательную и позитивную авторскую композицию. Судей восхитило, какой радостной может быть такая юная девушка. За "феромоны счастья" и красивое пение Анастасия получила три "да".

"Україна має талант" 6 выпуск: выступление Анастасии Прилуцкой

Verba Show

Коллектив театра теней из Чернигова существует около 10 лет. Они уже выступали на талант шоу в Америке, но теперь захотели показать свои способности родной публике. Команда показала номер в стиле "Игры престолов", воссоздав главных персонажей и передав атмосферу сериала. Невероятное выступление судьи оценили в безоговорочные три "да".

"Україна має талант" 6 выпуск: выступление Verba Show

Максим Кравец

Мужчина по профессии – военный юрист, но нашел себя нового в юморе. Более того, Максим присоединился к развлекательному "Вар'яти-шоу", когда Сергей Притула закончил там карьеру. Комик из Львова выступил на сцене "Україна має талант" со стендапом. Максим Кравец сумел рассмешить членов жюри, поэтому прошел дальше благодаря трем "да".

"Україна має талант" 6 выпуск: выступление Максима Кравца

The Bond

Яркий коллектив в стиле стритстайл выступал на многих мировых конкурсах, поэтому был готов продемонстрировать свой талант. Группа состоит лишь из девушек, хоть и парни ранее приобщались к The Bond. Танцевальный коллектив ошеломил перформансом с идеей – борьба со страхами. Безупречными движениями, синхронизацией и удивительной энергией команда получила три "да".

"Україна має талант" 6 выпуск: выступление The Bond

Станислав Ильяшенко

Станислав из Одессы работает учителем физической культуры в детском саду. На сцене "Україна має талант" мужчина решил петь. Сперва он "задобрил" судей одесскими вкусностями. Но вокал физрука не покорил членов жюри, поэтому они все нажали на красные кнопки и отправили мужчину домой.

"Україна має талант" 6 выпуск: выступление Станислава

Ирина Мерлени

Ирина Мерлени – олимпийская чемпионка по вольной борьбе. Она получила титул в 2004 году в Афинах. Но спортивный путь женщины закончился, потому что она поняла, что больше медалей не завоюет. Ирина вышла замуж и стала мамой, а после этого решила попробовать себя в новом деле. Борчиха случайно встретила тренера по полденсу, чем и начала заниматься. Она продемонстрировала нежный танец на пилоне под песню Shape Of My Heart. Все члены жюри были поражены перевоплощением спортсменки и подарили ей три "да".

"Україна має талант" 6 выпуск: выступление Ирины Мерлени

Богдан Коник

14-летний юноша-металлист из Броваров учится в рок-школе. На шоу "Україна має талант" Богдан решил удивить игрой на электрогитаре. И ему это удалось – парень разорвал зал и захватил внимание даже Ксении Мишиной, которая не слишком любит рок-музыку. Богдан получил три "да" и прошел дальше.

"Україна має талант" 6 выпуск: выступление Богдана Коника