В ефір вийшов 4 випуск проєкту "Україна має талант". Цього разу Сергій Притула, Ксенія Мішина та Євген Кот обирали таланти разом з четвертою запрошеною зірковою суддею. Сьогодні – це переможниця Євробачення і співачка Руслана. Тому, щоб учасник міг пройти далі, йому треба отримати щонайменше три "так".

Нагадаємо, згідно з правилами проєкту, кожен член журі має право один раз натиснути "золоту кнопку". Вона дає можливість відправити талановитого українця одразу ж у прямі ефіри. Ведучим "Україна має талант" є Григорій Решетник. Його завдання – підтримати кожного учасника та надихнути його на вдалий виступ.

Гурт ZAPAL

Андрій, Іван та Олексій познайомилися в Чернівцях, коли були студентами. Вони проводили багато часу разом, були вуличними музикантами й об'єдналися в колектив. Однак вони незвичні артисти, адже грають на українському народному інструменті – цимбалах. Перед виступом хлопці пригадали покійного Петра Сказківа, цимбаліста-віртуоза, який був фіналістом 7 сезону "Україна має талант". Саме він надихнув Андрія, Івана та Олексія на виконання авторської композиції. Хлопці вразили суддів неймовірною мелодією, яку виконали на цимбалах, гітарі та кахоні. Щоб остаточно "добити" суддів, музиканти заграли "Дикі танці" й підкорили всю публіку. Гурт отримав беззаперечні чотири "так".

"Україна має талант" 4 випуск: виступ гурту ZAPAL

Євгеній Стеценко та Яна Мосейчук

Яна і Женя – пара танцівників, які разом вже 4 роки. Їх об'єднує не тільки улюблена справа, але й кохання. Однак вони зауважують, що робота не дуже сприяє розвитку їхнім стосункам. Хоч пара спеціалізується по бальних танцях, та на шоу "Україна має талант" вони виконали сексуальний танок cha-cha-cha під пісню італійського гурту Måneskin. Професійний хореограф Євген Кот позитивно оцінив виступ Яни та Євгенія, але Сергій Притула зауважив небездоганну підтримку наприкінці танцю. Попри зауваження вони отримали від усіх суддів "так".

"Україна має талант" 4 випуск: виступ Євгенія Стеценка та Яни Мосейчук

Микола Боровець

Екстримальний акробат Микола приїхав на "Україна має талант" з Рівного. Він займався спортом самостійно, адже не знаходив достойних тренерів. Чоловік зізнався, що своїм кумиром вважає Жан-Клода Ван Дамма. Микола Боровець показав силове шоу, в якому ставав на шпагат та робив сальто зі штангою. Він підняв не тільки Руслану, але й Сергія Притулу. Судді зауважили не надто високий рівень учасника, тому спортсмен отримав лиш два "так" і не пройшов далі.

"Україна має талант" 4 випуск: виступ Миколи Боровця



NOVAЯ

Співачка з Києва одразу підкорила залу шоу футуристичним вбранням. Вона є авторкою одної з найвідоміших пісень, яка звучить на українському телебаченні. Ольга також є діджейкою на лазерній арфі. Своєю грою на незвичному музичному інструменті та оперним співом артистка підкорила усіх суддів. Тому зірка пройшла далі з чотирма "так".

"Україна має талант" 4 випуск: виступ NOVAЯ



Андрій Бондаренко

Еквілібрист родом з Миколаєва, але зараз живе в Києві. Він розповів зворушливу історію про свою доньку, яка хворіє на аутизм, але успішно лікується та щоразу вражає новими досягненнями. Тепер разом з маленькою Емілі Андрій знімає тіктоки. Зірковий батько був учасником "Цирку дю Солей" і вражав світ своїми номерами, тому не зміг оминути й шоу "Україна має талант". Бондаренко викликав захоплення у суддів та пройшов у наступний етап з чотирма "так".

"Україна має талант" 4 випуск: виступ Андрія Бондаренка



Анна Рей

Харизматична Анна зізнається, що люди часто обертаються на неї через пишні форми. Вона 6 років прожила у Сполучених Штатах, бо хотіла підкорити Голлівуд. Їй не вдалося захопити Америку, тому жінка прийшла вражати суддів українського талант-шоу. Анна виконала легендарну пісню Селін Діон My Heart Will Go On. Та судді не оцінили номер жінки й усі вони натисли на червону кнопку. Співачка отримала чотири "ні".

"Україна має талант" 4 випуск: виступ Анни Рей

Колектив Feel It

Команда складається одразу з 28 юних танцівників. Підлітки приїхали з Тернополя на "Україна має талант" з підтримкою творчих керівників. Колектив Feel It "розкачав" зал та суддів динамічним і трендовим танцем та дивовижною синхронністю. Сергій Притула зазначив, що танцівники не стрибнули вище голови. Та решта членів журі з ним не погодилась і подарувала команді три "так".

"Україна має талант" 4 випуск: виступ Feel It



Ніколь Тараненко

8-річна повітряна гімнастка з Дніпра дуже любить сцену, а ще більше – виступати на ній. Ніколь працює на висоті близько 10-12 метрів і зізнається, що зовсім не боїться впасти. Дівчинку страхує батько, який підтримує доньку упродовж номера. Ніколь приголомшила складними трюками, адже за кожним її рухом глядачі спостерігали з перехопленням подиху. Гімнастка отримала чотири "так" і пройшла далі.

"Україна має талант" 4 випуск: виступ Ніколь Тараненко



Роман Карвацький

Роман приїхав на "Україна має талант" з Кременчука. За професією він – диригент дитячого хорового колективу. Багатодітний батько і музикант планує отримати перемогу на проєкті авторськими реп-композиціями. Виступ репера був доволі суперечливим, але попри це Роман отримав три "так" і путівку у наступні ефіри.

"Україна має талант" 4 випуск: виступ Романа Карвацького



Данило та Ілля Варфоломєєви

17-річний Данило та 12-річний Ілля змалку захоплюються грою на барабанах. Обоє братів брали участь у військовому оркестрі. Данило та Ілля вразили суддів енергійною та швидкою грою на барабанах під кілька відомих хітів. Руслані сподобалися хлопці, тому вона вирішила продемонструвати майстер-клас гри на ударних та вийшла на сцену з молодшим братом. З чотирма "так" брати пройшли далі.

"Україна має талант" 4 випуск: виступ братів Варфоломєєвих



Єлизавета Алексєєва

26-річна Єлизавета з Одеси – артистка цирку та екоактивістка. Вона прийшла на "Україна має талант" не з розважаючими історіями, а з соціальною місією. Дівчина наголосила на важливості глобальних екологічних проблем, що існують у світі. Тому свій виступ з м'ячем і жонглюванням ногами був присвячений саме цій тематиці. Сергій Притула та Євген Кот не оцінили її виступ, однак Руслана та Ксенія Мішина наголошували на тому, що слід дивитися глибше і помічати меседж. Попри конфлікт між суддями та всі переконання з боку переможниці Євробачення, Єлизавета пішла з шоу лише з двома "так".

"Україна має талант" 4 випуск: виступ Єлизавети Алексєєвої



Галина Гаврилко

Оперна співачка повернулась на сцену після довгої перерви. Наприкінці 2000-х років вона була популярною як солістка успішного на той час дуету "Барселона". Артистка покинула гурт після принижень з боку продюсера й займалась особистим життям та вихованням дітей. Та навіть через 14 років вона не втратила форму й підняла всю залу з допомогою чудового вокалу. Виступ не залишив байдужим і суддів, які сперечалися через її участь в проєкті. На жаль, Галина покинула шоу з двома "так".

"Україна має талант" 4 випуск: виступ Галини Гаврилко



Світлана Юрчак

30-річна Світлана з Запоріжжя працює лікаркою-терапевткою. Ця професія є складною і виснажливою, тому дівчина знайшла собі хобі – танці. Світлана прийшла показати себе з нового боку й здивувала публіку провокативним і надзвичайно відвертим виступом у стилі екзотик-полденс на пілоні. Цей виступ також спричинив невеликий конфлікт між суддями, але танцівниця пройшла далі завдяки трьом "так".

"Україна має талант" 4 випуск: виступ Світлани Юрчак