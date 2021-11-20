Пройшов черговий кастинг на шоу "Україна має талант". У 5 випуску Сергій Притула, Ксенія Мішина та Євген Кот обирали найздібніших разом з запрошеною зірковою суддею. Сьогодні – це український спортсмен, борець греко-римського стилю, чемпіон Олімпіади-2020, багаторазовий чемпіон світу та Європи Жан Беленюк. Тому, щоб учасник міг пройти далі, йому треба отримати щонайменше три "так".

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Нагадаємо, згідно з правилами проєкту, кожен член журі має право один раз натиснути "золоту кнопку". Вона дає можливість відправити талановитого українця одразу ж у прямі ефіри. Чи скористається таким бонусом один із суддів – скоро дізнаємось.

"In Team"

Команда, яка виконує танці у стилі стрітстайл, приїхала з Одеси. Перший заробіток хлопці почали отримувати завдяки хіп-хопу й брейкдансу, який виконували на вулицях. Юнаки підкорили публіку драйвовим виступом під хіт українського гурту Kalush. Кілька провальних моментів призвели до сумніву у суддівському складі, але гурт "In Team" отримав три "так" і пройшов далі.

"Україна має талант" 5 випуск: виступ колективу "In Team"

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А & J

Повітряні гімнасти Олексій та Джулія працюють разом. Їх пов'язували й романтичні стосунки, однак пара часто розривала відносини через сварки й різний спосіб життя. Цікаво, що Джулія виросла в Англії, і з 4 років вона займалась цирковим мистецтвом, йдучи стопами своїх батьків. Олексій та Джулія брали участь у британській версії проєкту, але вирішили спробувати себе на "Україна має талант". На шоу вони прийшли в образах Адама і Єви. Зворушлива постановка і приголомшливі трюки вразили суддів, тому гімнасти отримали чотири "так".

"Україна має талант" 5 випуск: виступ дуету А & J

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Владислав Яровий

26-річний Влад із Запоріжжя за професією – слюсар. Однак у вільний час він займається силовими жонглюваннями. Він підіймає гирі вагою близько 60 кілограмів, що його шалено мотивує. На "Україна має талант" чоловік вирішив встановити світовий рекорд, жонглюючи палаючою гирею. І йому це вдалося – Владислав 33 рази підкинув та зловив 50-кілограмову гарячу гирю. Вражаючий номер члени журі оцінили у чотири "так".

"Україна має талант" 5 випуск: виступ Владислава Ярового

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Марія Палаженко

Дівчина приїхала з міста Южноукраїнська, щоб підкорити зал талант-шоу своїм співом. Ще в дитинстві вона ставала на стілець і виконувала пісні рідним. Складне життя змусило жінку перепробувати безліч різних професій, але зупинилась вона на караоке. Там Марія займається улюбленою справою. Рок-вокалістка переконана, що їй вдасться підкорити суддів, адже часто чує від захоплених слухачів компліменти. Її мрія здійснилась – надзвичайним голосом і піснею It's a Man's World вона отримала путівку в наступні етапи шоу і чотири "так".

"Україна має талант" 5 випуск: виступ Марії Палаженко

ILUMINAD

Танцювальна команда світлових балерин виступає в спеціальних костюмах з ілюмінацією. Тому їхні номери проходять у цілковитій темряві для ефектності. Для особливих вбрань було витрачено близько 9 кілометрів дроту. Та це рішення цілком виправдане – адже приголомшливий виступ колективу викликав захоплення й подив. Судді зауважили, що яскравість танцю не довів його професійність. Тому лише з двома "так" балерини залишили проєкт.

"Україна має талант" 5 випуск: виступ ILUMINAD

Юлія та Ольга Мосієнко

Юля та Оля – близнята, які приїхали на "Україна має талант" з Києва. Коли сестри закінчили школу, то пішли різними шляхами. Але потім обоє знайшли себе у цирковому мистецтві, а саме – повітряній гімнастиці. Номер дуету заворожив публіку, адже дівчата були начебто відображенням одна одної. Естетично красивий та довершений номер підкорив і суддів, тож гімнастки отримали чотири "так".

"Україна має талант" 5 випуск: виступ Юлії та Ольги Мосієнко

Антон Васалатій

15-річний школяр з Козятина мріє стати науковцем. Антон бере участь у різноманітних конкурсах та олімпіадах, які частенько виграє. На "Україна має талант" хлопчик усно розв'язував приклади, тоді як на моніторі збоку гейм-пад генерував математичні завдання. Лише за кілька хвилин Антон розв'язав чимало прикладів та склав три головоломки. Юнак пройшов далі з чотирма "так".

"Україна має талант" 5 випуск: виступ Антона Васалатія

Роман Лісовий

Роман прибув на "Україна має талант" з Ізраїля. Чоловік пожив і в Лас-Вегасі, де працював двійником зірок. Ще за студентських часів він пародіював знаменитого американського співака Елвіса Преслі. Саме з таким умінням і в образі Преслі Роман прийшов на "Україна має талант", виконуючи кілька пісень артиста. Вокаліст пішов з проєкту лиш з одним "так".

"Україна має талант" 5 випуск: виступ Романа Лісового

Богдана Ткаченко

У дитинстві дівчинці поставили діагноз – гіпермобільність суглобів (перевищення об'єму рухів у суглобах). Мама Богдани вирішила, що з хворобою не проблема займатися спортом. Спеціалізація талановитої дівчинки – еквілібристика. Дівчина не тільки продемонструвала надзвичайний номер, але й встановила світовий рекорд, у складній позі піднявши 16 яблук за хвилину губами. Гнучкість і трюки подарували Богдані впевнені чотири "так".

"Україна має талант" 5 випуск: виступ Богдани Ткаченко

Сава Богорад

15-річний хлопець виконує музику на гітарі у різноманітних стилях – рок, джаз, блюз та інші. Саву підтримує батько, який і познайомив сина з музичним інструментом. Молодий музикант не вчиться у школі у рідному місті Василькові, а займається вдома, бо за набагато менший час може пройти більше матеріалу. Хлопець показав віртуозну гру на електрогітарі й здобув чотири "так".

"Україна має талант" 5 випуск: виступ Сави Богорада

Юлія Каверіна

У 5 випуску "Україна має талант" не обійшлося без провокативних номерів. Учасниця Юлія за фахом – юристка, але суддів вирішила підкорювати танцем у незвичному стилі. Після розриву з бойфрендом Юля почала займатися тверком, який і показала публіці. Вона отримала чотири "так" за не розпусний, як зауважили члени журі, а стильний та красивий танок.

"Україна має талант" 5 випуск: виступ Юлії Кареліної

Дмитро Мацьопа

Вокаліст приїхав на талант-шоу з Тернополя. Він проводить весілля, корпоративи та інші заходи. Зокрема, чоловік виконує там пісні. Дмитро усвідомив, що хоче виступати на сцені й піти набагато далі. Співак захопив усю залу чарівним та мало не оперним вокалом. Членам журі сподобався виступ Дмитра, однак сумнів вселила його праця з аудиторією, що не була помітна через хвилювання. Все-таки члени журі прийняли рішення, що чоловіку треба йти в наступні етапи з чотирма "так".

"Україна має талант" 5 випуск: виступ Дмитра Мацьопи

Олександра Леміш

Дівчинка з Запоріжжя є одною з небагатьох в Україні та світі, що виконує акробатичні трюки не на полотнах, а на ланцюгах. Повітряна гімнастка у 8,5 років поставила свій перший рекорд, а на "Україна має талант" завітала у 10. Вона шокувала суддів небезпечним номером, підкоривши серце навіть Євгена Кота. Олександра зізналась, що хоче об'їздити весь світ та стати учасницею "Цирку дю Солей". Гімнастка отримала беззаперечні чотири "так".

"Україна має талант" 5 випуск: виступ Олександри Леміш

Ілля Фрунза

Ілюзіоніст з села Їжівці зауважив, що вже багато фокусників дивували своїми вміннями. Він хоче відрізнитися від інших та взяти чотири "так" харизматичністю. Щоправда, більшість трюків Іллі судді не оцінили, бо вже бачили їх раніше й не були шоковані. Тому чоловік залишив талант-шоу з двома "так".

"Україна має талант" 5 випуск: виступ Іллі Фрунзи

Анастасія Поліщук

10-річна танцівниця приїхала на "Україна має талант" з Дніпра. Вона демонструє свої вміння у надзвичайно різних стилях. Тому й публіку шоу дівчинка вирішила підкорити танцем у змішаному стилі. Запальний номер і справді сподобався багатьом, однак Сергій Притула визнав, що це – не рівень інших фіналістів. Анастасія все-таки отримала три "так" і пройшла далі.

"Україна має талант" 5 випуск: виступ Анастасії Поліщук