Ось і пройшов третій кастинг шоу "Україна має талант", де трійка впливових суддів – Мішина, Притула, Кот – відбирали у фінал найкращих учасників проєкту.

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Андрій Немодрук

25-річний одесит Андрій з 11 років знімав відеоролики на телефон, і зараз його хобі переросло у справу життя. Зараз він ютуб-блогер із трьома мільйонами підписників. Він займається тим, що пародіює героїв фільмів та мультсеріалів. Тому на сцені "Україна має талант" хлопець зміг "перетворитись" у кількох політиків та кіногероїв. Такий виступ чудово підняв настрій суддям, які подарували йому три "так" і квиток у наступний етап шоу.



Андрій Немодрук​ в шоу "Україна має талант" / Фото з інстаграму шоу

Україна має талант 3 випуск: виступ Андрія Немодрука

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Артем Шошин та Олена Салтикова

Пара молодих танцюристів з Луцька та Дніпра приїхала на проєкт, аби нагадати глядачам про велику проблему сучасності – забруднення довкілля пластиком. У своєму танці Артем і Олена станцювали в оточенні одноразових пакетів, і такий виступ дуже вразив суддів – у Сергія Притули йшов "мороз по шкірі". Пара отримала три "так" та чекає повернення на велику сцену у прямих ефірах.



Артем та Олена​ в шоу "Україна має талант" / Фото з інстаграму шоу

Україна має талант 3 випуск: виступ Артема Шошина та Олени Салтикової

Ольга Халепа

Сучасна та дуже енергійна вчителька з Одещини під час карантину і дистанційного навчання знайшла себе у неочікуваній справі – реп-уроках. Аби дітям цікавіше було дізнаватись про біологію, вона почала створювати для них уроки в стилі реп-пісень. Незважаючи на те, що такий експеримент сподобався дітям, вчителі були не раді цьому, тому й звільнили Ольгу. Зараз ексвчителька розвиває свій блог і продовжує таким чином навчати усіх дітей України. У третьому випуску шоу вона заспівала трек на соціальну тематику про вчителів, які викладають на карантині. Сергій та Ксенія за це дали їй два "так", але Євген Кот все ж сказав "ні". Попри це, жінка змогла пройти у наступний етап проєкту талантів.



Ольга Халепа в шоу "Україна має талант" / Фото з інстаграму шоу

Україна має талант 3 випуск: виступ Ольги Халепи

Юрій Мончак

30-річний ілюзіоніст з Києва вже не вперше стояв на сцені "Україна має талант". 12 років тому, коли він був ще зовсім юним 18-річним хлопцем, йому вдалось навіть пройти у прямі ефіри шоу. Але через невдалий виступ він один за всю історію проєкту отримав 3 червоні кнопки від суддів, через які він автоматично "вилетів" з ефіру. За попередні роки він прорахував свої помилки і прийшов знову, аби ще раз вразити українців та суддів. За хороші старання та вдалі фокуси судді втрьох сказали йому "так".



Юрій Мончак в шоу "Україна має талант" / Фото з інстаграму шоу

Україна має талант 3 випуск: виступ Юрія Мончака

Олег Татаринов

Зірка "Цирку Дю Солей" зміг виступити у 30 країнах, але після важкої травми, де впав з 6-метрової висоти, він вже не повертався у колектив. Олег повернувся з Барселони у рідну Одесу і готувався до шоу "Україна має талант". Повітряний пілоніст і заодно танцюрист підготував чудову постановку, показавши себе як повноцінного артиста. Судді подарували йому три "так" і він пройшов далі.



Олег Татаринов у шоу "Україна має талант" / Фото з інстаграму шоу

Україна має талант 3 випуск: виступ Олега Татаринова

Ольга Лящук

Найсильніша жінка планети прийшла на проєкт "Україна має талант", аби поставити два неймовірні рекорди. В одному з них жінка змогла на плечах перенести 227 кілограмів 11 метрів менше ніж за 10 секунд. Другий рекорд – всього за 30 секунд вона роздавила стегнами 5 кавунів! Такі здібності підкорили суддів і вони вирішили залишити її для наступного етапу шоу. Вони сказали їй три "так".



Ольга Лящук у шоу "Україна має талант" / Фото з інстаграму шоу

Україна має талант 3 випуск: виступ Ольги Лящук

Юрій Васильців

Дуже веселий та сміливий хлопець Юрій, який назвав себе на сцені "Юренятко", своїм виступом вирішив підтримати легендарну співачку Брітні Спірс, яка має проблеми з опікунством свого батька. Уся його кофта була "встелена" наліпками зі співачкою, а сам він підготував звернення до артистки та попросив бути сильною. На сцені він виконав нарізку з її пісень, і хоч його вокал не був ідеальним, але те, що він таким способом вирішив підтримати попзірку, вразило усіх. На жаль, судді натисли 3 червоні кнопки і не дали йому жодного "так", він щасливий пішов за лаштунки.



Юрій Васильців у шоу "Україна має талант" / Фото з інстаграму шоу

Україна має талант 3 випуск: виступ Юрія Васильціва

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Наталія Лебердюк і Денис Матросов

Пара закоханих познайомилась в онлайн-додатку і після цього вже ніколи не розлучалась. Наталія працювала стюардесою, проте покинула справу і вже давно живе з чоловіком у Дубаї. Вони також подорожують по всьому світу і показують трюки менталістів, збираючи великі зали. Вони пройшли вже велику кількість талант-шоу за кордоном, але ще ніколи не були у рідній для жінки країни (її чоловік з Великої Британії). Неймовірні трюки та фокуси настільки сподобались суддям, що попри два "так" від Євгена та Сергія, вони отримали "золоту" кнопку! Адже Ксенія не змогла пояснити словами талант пари, тому одразу вирішила відправити їх у прямі ефіри.



Наталія і Денис у шоу "Україна має талант" / Фото з інстаграму шоу

Україна має талант 3 випуск: виступ Mind2Mind

Гарій та Марічка Кириченки

Братик і сестричка виросли у сім'ї артистів, адже їхній тато працює клоуном і зараз виступає в Китаї за контрактом. Поки що вони чекають на батька у Києві та вчаться грі на барабанах і вокалу. На сцені шоу "Україна має талант" вони виконали попкомпозицію та підняли з крісел усіх глядачів. Щоправда, цей виступ не надто вразив Сергія Притулу, проте Ксенія і Євген дали йому два "так", і вони змогли далі пройти у шоу.



Гарій та Марічка у шоу "Україна має талант" / Фото з інстаграму шоу

Україна має талант 3 випуск: виступ Гарія та Марічки Кириченків

Наталя Короткіна

Учасниця кастингу з Маріуполя "пішла з козирів" і без попереднього представлення одразу почала танцювати східний танець. Виступ був дуже ефектним, тому троє суддів безапеляційно і одразу сказали три "так".



Наталя Короткіна у шоу "Україна має талант" / Фото з інстаграму шоу

Україна має талант 3 випуск: виступ Наталі Короткіної

Максим Букін

Чоловік почав професію аніматора, коли одна знайома покликала його на дитяче шоу. Там він зрозумів, що показувати шоу з бульбашками йому дуже до вподоби. Так він і зрозумів, що хоче займатись лише цим. На третій ефір кастингів він прийшов з великою кількістю реквізиту та залучав до номера навіть Ксенію та Євгена. Вони змогли самі відчувати на собі захоплення, яке трапляється у дітей з бульбашками. Через це вони і сказали Максиму два "так", а от Сергій дав категоричне "ні". Проте Букін зміг все ж пройти у наступний етап шоу.



Максим Букін у шоу "Україна має талант" / Фото з інстаграму шоу

Україна має талант 3 випуск: виступ Максима Букіна

Duo Alancia

Закохане подружжя, яке вже виховує сина-школяра, змогло пронести свою любов крізь довгі роки і дивитись один на одного так само закохано, як у перші місяці. Пара є акробатичним дуетом і навіть у свій весільний танець вони додали кілька незвичайних трюків. На сцену 3 випуску вони вийшли з власним пілоном, який конструював чоловік, і показали неймовірне шоу, від якого у прямому сенсі паморочиться у голові. Номер викликав захоплення у залі та в суддів, тому ті одразу сказали їм три "так".



Duo Alancia у шоу "Україна має талант" / Фото з інстаграму шоу

Україна має талант 3 випуск: виступ Duo Alancia

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Єлизавета Крутікова

Одна з найефектніших учасниць шоу "Холостяк-11" Єлизавета Крутікова прийшла на проєкт, аби ще й там підкорити суддів та глядачів. Ще колись вона розповідала, що займалась повітряною гімнастикою, але через травми покинула справу. Тепер вона повернулась у великий спорт і показала "вищий пілотаж", через що зібрала найкращі коментарі від суддів. Усі вони подарували їй три "так", і вона проходить далі.



Єлизавета Крутікова у шоу "Україна має талант" / Фото з інстаграму шоу

Україна має талант 3 випуск: виступ Єлизавети Крутікової

Diamond Kids

Хореографічний колектив з Дніпра, що складається з декількох дівчат і всього одного хлопця, вже зібрали не одну нагороду за кордоном у найпрестижніших конкурсах світу. Тепер вони прийшли на шоу талантів, аби продемонструвати свої вміння перед рідною Україною. Після танцю усі судді сказали їм "так", тому вони потрапили у наступний етап проєкту.



Diamond Kids у шоу "Україна має талант" / Фото з інстаграму шоу

Україна має талант 3 випуск: виступ Diamond Kids