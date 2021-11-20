Прошел очередной кастинг на шоу "Україна має талант". На этот раз Сергей Притула, Ксения Мишина и Евгений Кот выбирали самых способных вместе с приглашенным звездным судьей. Сегодня – это украинский спортсмен, борец греко-римского стиля, чемпион Олимпиады-2020, многократный чемпион мира и Европы Жан Беленюк. Поэтому, чтобы участник мог пройти дальше, ему надо получить по меньшей мере три "да".

Не пропустите "Україна має талант" 4 выпуск: возвращение звезды нулевых и невероятная игра на цимбалах

Напомним, согласно правилам проекта, каждый член жюри имеет право один раз нажать "золотую кнопку". Она дает возможность отправить талантливого украинца сразу же в прямые эфиры. Воспользуется ли таким бонусом один из судей – скоро узнаем.

"In Team"

Команда приехала из Одессы и исполняет танцы в стиле стритстайл. Первый заработок ребята начали получать благодаря хип-хопу и брейк-дансу, который выполняли на улицах. Юноши покорили публику драйвовым выступлением под хит украинской группы Kalush. Несколько провальных моментов привели к сомнению в судейском составе, но группа "In Team" получил три "да" и прошла дальше.

"Україна має талант" 5 выпуск: выступление коллектива "In Team"

Читайте также "Україна має талант" 3 выпуск: высший пилотаж от гимнастки из "Холостяка" и вторая золотая кнопка

А & J

Воздушные гимнасты Алексей и Джулия работают вместе. Их связывали и романтические отношения, однако пара часто разрывала отношения из-за ссор и разного образа жизни. Интересно, что Джулия выросла в Англии, и с 4 лет она занималась цирковым искусством, идя по стопам своих родителей. Алексей и Джулия участвовали в британской версии проекта, но решили попробовать себя на "Україна має талант". На шоу они пришли в образах Адама и Евы. Трогательная постановка и потрясающие трюки поразили судей, поэтому гимнасты получили четыре "да".

"Україна має талант" 5 выпуск: выступление дуэта А & J

Интересно "Україна має талант" 2 выпуск: космический вокал подростка и экстремальные танцы на роликах

Владислав Яровой

26-летний Влад из Запорожья по профессии – слесарь. Однако в свободное время он занимается силовыми жонглированиями. Он поднимает гири весом около 60 килограммов, что его безумно мотивирует. На "Україна має талант" мужчина решил установить мировой рекорд, жонглируя горящей гирей. И ему это удалось – Владислав 33 раза подбросил и поймал 50-килограммовую горячую гирю. Впечатляющий номер члены жюри оценили в четыре "да".

"Україна має талант" 5 выпуск: выступление Владислава Ярового

К теме "Україна має талант" 1 выпуск: звезда "Цирка дю Солей" и невероятная игра светом о Чернобыле

Мария Палаженко

Девушка приехала из города Южноукраинска, чтобы покорить зал талант-шоу своим пением. Еще в детстве она становилась на стул и исполняла песни родным. Сложная жизнь заставила женщину перепробовать множество разных профессий, но остановилась она на караоке. Там Мария занимается любимым делом. Рок-вокалистка убеждена, что ей удастся покорить судей, ведь часто слышит от восхищенных слушателей комплименты. Ее мечта осуществилась – необычайным голосом и песней It's a Man's World она получила путевку в следующие этапы шоу и четыре "да".

"Україна має талант" 5 выпуск: выступление Марии Палаженко

ILUMINAD

Танцевальная команда световых балерин выступает в специальных костюмах с иллюминацией. Поэтому их номера проходят в полной темноте для эффектности. Для особых нарядов было потрачено около 9 километров проволоки. Но это решение вполне оправдано – ведь потрясающее выступление коллектива вызвало восхищение и недоумение. Судьи отметили, что яркость танца не доказало его профессиональность. Поэтому лишь с двумя "да" балерины покинули проект.

"Україна має талант" 5 выпуск: выступление ILUMINAD

Юлия и Ольга Мосиенко

Юля и Оля – близнецы, которые приехали на "Україна має талант" из Киева. Когда сестры окончили школу, то пошли по разным путям. Но потом обе нашли себя в цирковом искусстве, а именно – воздушной гимнастике. Номер дуэта заворожил публику, ведь девушки были вроде бы отражением друг друга. Эстетически красивый и совершенный номер покорил и судей, поэтому гимнастки получили четыре "да".

"Україна має талант" 5 выпуск: выступление Юлии и Ольги Мосиенко

Антон Васалатий

15-летний школьник из Казатина мечтает стать ученым. Антон участвует в различных конкурсах и олимпиадах, которые частенько выигрывает. На "Україна має талант" мальчик устно решал примеры, тогда как на мониторе сбоку геймпад генерировал математические задачи. Всего за несколько минут Антон решил немало примеров и составил три головоломки. Юноша прошел дальше с четырьмя "да".

"Україна має талант" 5 выпуск: выступление Антона Васалатия

Роман Лисовой

Роман прибыл на "Україна має талант" из Израиля. Мужчина пожил и в Лас-Вегасе, где работал двойником звезд. Еще в студенческие времена он пародировал знаменитого американского певца Элвиса Пресли. Именно с таким умением и в образе Пресли Роман пришел на "Україна має талант", исполняя несколько песен артиста. Вокалист ушел с проекта лишь с одним "да".

"Україна має талант" 5 выпуск: выступление Романа Лисового

Богдана Ткаченко

В детстве девочке поставили диагноз – гипермобильность суставов (превышение объема движений в суставах). Мама Богданы решила, что с болезнью не проблема заниматься спортом. Специализация талантливой девочки – эквилибристика. Девушка не только продемонстрировала необычайный номер, но и установила мировой рекорд, в сложной позе подняв 16 яблок за минуту губами. Гибкость и трюки подарили Богдане четыре "да".

"Україна має талант" 5 выпуск: выступление Богданы Ткаченко

Савва Богорад

15-летний парень исполняет музыку на гитаре в различных стилях – рок, джаз, блюз и другие. Савву поддерживает отец, который и познакомил сына с музыкальным инструментом. Молодой музыкант не учится в школе в родном городе Василькове, а занимается дома, потому что за гораздо меньшее время может пройти больше материала. Парень показал виртуозную игру на электрогитаре и получил четыре "да".

"Україна має талант" 5 выпуск: выступление Саввы Богорада

Юлия Каверина

В 5 выпуске "Україна має талант" не обошлось без провокационных номеров. Участница Юлия по специальности – юрист, но судей решила покорять танцем в необычном стиле. После разрыва с бойфрендом Юля начала заниматься тверком, который и показала публике. Она получила четыре "да" за не развратный, как заметили члены жюри, а стильный и красивый танец.

"Україна має талант" 5 выпуск: выступление Юлии Карелиной

Дмитрий Мацепа

Вокалист приехал на талант-шоу из Тернополя. Он проводит свадьбы, корпоративы и другие мероприятия. В частности, мужчина исполняет там песни. Дмитрий осознал, что хочет выступать на сцене и пойти гораздо дальше. Певец захватил весь зал волшебным и чуть ли не оперным вокалом. Членам жюри понравилось выступление Дмитрия, однако сомнение внушила его работа с аудиторией, которая не была заметна из-за волнения. Все-таки члены жюри приняли решение, что мужчине надо идти дальше с четырьмя "да".

"Україна має талант" 5 выпуск: выступление Дмитрия Мацепы

Александра Лемиш

Девочка из Запорожья является одной из немногих в Украине и мире, выполняющей акробатические трюки не на полотнах, а на цепях. Воздушная гимнастка в 8,5 лет поставила свой первый рекорд, а "Україна має талант" посетила в 10. Она шокировала судей опасным номером, покорив сердце даже Евгения Кота. Александра призналась, что хочет объездить весь мир и стать участницей "Цирка дю Солей". Гимнастка получила безоговорочные четыре "да".

"Україна має талант" 5 выпуск: выступление Александры Лемиш

Илья Фрунза

Иллюзионист из села Иживцы заметил, что уже многие фокусники удивляли своими умениями. Он хочет отличиться от остальных и взять четыре "да" харизматичностью. Правда, большинство трюков Ильи судьи не оценили, потому что уже видели их раньше и не были шокированы. Поэтому мужчина оставил талант-шоу с двумя "да".

"Україна має талант" 5 выпуск: выступление Ильи Фрунзы

Анастасия Полищук

10-летняя танцовщица приехала на "Україна має талант" из Днепра. Она демонстрирует свои умения в разных стилях. Поэтому и публику шоу девочка решила покорить танцем в смешанном стиле. Зажигательный номер и в самом деле понравился многим, однако Сергей Притула признал, что это – не уровень других финалистов. Анастасия все-таки получила три "да" и прошла дальше.

"Украина имеет талант" 5 выпуск: выступление Анастасии Полищук