Запрошеною суддею у шостому випуску шоу "Україна має талант" стала спортсменка Ольга Харлан, тому легкоатлетам було вкрай важко вразити гостю шоу.

Цікаво "Україна має талант" 5 випуск: хлопчик-калькулятор, трюки на ланцюгах і два світових рекорди



Сергій Притула і Ольга Харлан на шоу "Україна має талант" / Фото з інстаграму проєкту

Рустам Юлдашев

Один з останніх кастингів відкрив невгамовний та веселий легкоатлет Рустам. Для свого виступу він взяв домашніх улюбленців, з якими виступає на різних шоу. Собаки Джуніор та Шон для нього, як зізнався чоловік, наче сини і товариші. На сцені вони виконували екстримальні акробатичні трюки, від яких залишились у захваті усі глядачі та судді, окрім Сергія Притули, який виступив проти експлуатації тварин у людських цілях. Проте він повірив Рустаму, що той не чинить насильства над собаками, і разом з колегами подарував йому "так".

"Україна має талант" 6 випуск: виступ Рустама Юлдашева і собак

Ellen Smile

Дівчина з Вінниці навчалась на перекладача іноземних мов, але з дитинства мріяла стати співачкою. Тому вона взяла собі сценічне ім'я та прийшла на проєкт, аби зробити перший крок до своєї цілі. На сцені дівчина презентувала авторську пісню про Україну, яка обурила суддів з перших секунд. Сергій Притула, Ксенія Мішина і Євген Кот натиснули червоні кнопки та назвали номер "примітивним, вульгарним, абсурдним та шароварським", і вигнали з шоу.

"Україна має талант" 6 випуск: виступ Ellen Smile

Зверніть увагу "Україна має талант" 4 випуск: повернення зірки нульових і неймовірна гра на цимбалах

Агата і Дмитро

Маленькі школярі давно шукали собі партнера і за випадком долі об'єднались у бальну пару. Проте в 6 випуску їхній виступ став останнім, оскільки Дмитро є старшим за Агату, то переходить в іншу вікову групу. Проте якщо би вони потрапили у фінал шоу, то зробили би виключення. Судді були захоплені номером, тому всі сказали "так".

"Україна має талант" 6 випуск: виступ Агати і Дмитра

Just two men

Найкращі друзі Артем та Олег з Білої Церкви з дитинства почали разом займатись легкою атлетикою, але через травми одного з них змінили напрям та стали зірками циркового мистецтва. У спорті вони вже близько 25 років, тому продемонструвати свій талант вони вирішили на проєкті. Чоловіки показали "вищий пілотаж" на канатах і змусили усіх затамовувати подихи. Всі судді, окрім Євгена Кота, сказали їм "так", і ті пройшли далі.

"Україна має талант" 6 випуск: виступ Just two men

Олександр Лещенко

32-річний танцівник Олександр був особливо впізнаваним у 2010-х, коли взяв участь в 1 сезоні популярного шоу "Танцюють всі", де отримав 2 місце. Зараз чоловік гастролює по всьому світу, але зараз він хоче спробувати щось нове у своїй країні. Тому він прийшов на "Україна має талант", аби знову нагадати про себе. Для виступу його друзі створили скляний куб, в якому переключались різноманітні 3D-анімації під танець Сашка. Усі судді залишились задоволені виступом, проте Сергій сказав "ні" через те, що йому хореографія видалась недосконалою у порівнянні з театральною постановкою.

"Україна має талант" 6 випуск: виступ Олександра Лещенка

Євген Прудник

Чемпіон з армреслінгу із Києва і водночас таксист має приховане захоплення – чоловік любить співати. Тому він приїхав на "Україна має талант", аби його спів почув весь світ. Проте композиція, яку він обрав, неприємно вразила суддів, адже той обрав російського співака Михайла Круга. Притула і Кот одразу натиснули червону кнопку і зупинили виступ, але дали Євгену ше один шанс. Той обрав іншу пісню – легендарну композицію Андреа Бочеллі, яка кардинально відрізнялась від шансону. Увесь зал та аплодував стоячи, а судді були вражені. Тому за другий шанс вони подарували йому чотири "так".

"Україна має талант" 6 випуск: виступ Євгена Прудника

Не пропустіть "Україна має талант" 3 випуск: вищий пілотаж від гімнастки з "Холостяка" і друга золота кнопка

Уляна Хаврона

Зірка циркового мистецтва об'їздила весь світ, але після такого успіху все ж повернулась на рідну землю, аби на всю Україну показати свій талант. На сцені 6 випуску Уляна показала номер з численними гімнастичними обручами, створивши неповторне шоу. Як і з більшістю попередніх учасників, судді залишились у приємному враженні та в захваті від виступу, тому подарували чотири "так".

"Україна має талант" 6 випуск: виступ Уляни Хаврони

"Топоркестра"

Дивакуватий музичний колектив, який немає власної назви і не хотів розповідати, звідки він, зібрав найрізноманітніших людей. Музиканти грали на саксофоні, флейті, баяні і віолончелі. Один з них був "не при ділі", оскільки потрапив у шоу зовсім випадково, з вулиці. Такі нетрадиційні музиканти добряче повеселили суддів, проте не змогли переконати їх, аби потрапити у фінал проєкту.

"Україна має талант" 6 випуск: виступ "Топоркестри"

Дмитро Федотов

Пілоніст з Харкова для 6 випуску "Україна має талант" розробив вкрай цікаву та непросту установку з петлями, де виконував трюки. На сцені Дмитро перетворився у свого улюбленого героя з дитинства – Шерлока Холмса. Номер дуже сподобався суддям, тому вони подарували йому чотири "так".

"Україна має талант" 6 випуск: виступ Дмитра Федотова

Delight

Театр тіней з Чернігова став не першим, хто прийшов на шоу з постановкою, але зумів "запасти" в серце суддям. Актори хотіли показати історію кохання під пісню Емми Купер If I Could Say Goodbye, яка сталась під час подій у Чорнобилі. Проте не всі судді залишились задоволеними, адже пісня, на їхню думку, не співпадала з сюжетом постановки. Тому театр тіней попрощався з суддями та глядачами.

"Україна має талант" 6 випуск: виступ Delight

Данило Кузнєцов і Поліна Головченко

Юні повітряні гімнасти з Запоріжжя показали складний номер "у повітрі", але не змогли підкорити усіх суддів виступом. Сергій Притула, який у 6 випуску виявився найприскіпливішим, сказав, що номер повинен бути не лише професійним, а й артистичним. Проте школярі все ж змогли отримати три "так" і пройти в наступний етап шоу.

"Україна має талант" 6 випуск: виступ Данила Кузнєцова і Поліни Головченка

Олексій Семенников

Чоловік з Харкова приїхав на проєкт "Україна має талант", аби показати шоу бульбашок. З огляду на попередні випуски, до такого номеру судді часто ставляться скептично, але сьогодні Олексій переконав зворотнє та зміг занурити журі та глядачів у кількахвилинну магію. Усі судді сказали йому "так".

"Україна має талант" 6 випуск: виступ Олексія Семенникова

Tony Василь

25-річний хлопець з Закарпатської області обрав для сцени доволі незвичне ім'я, проте він був переконаний, шо це його повністю виправдає. Стати фокусником він вирішив, коли йому було 17 років і він побачив відео у рекомендаціях мережі. На сцені шоу він показав кілька фокусів, які, на жаль, не вразили суддів. Tony Василь покинув шоу.

"Україна має талант" 6 випуск: виступ Tony Василя

Наталія Татарінцева

Справжньою несподіванкою 6 випуску став виступ дружини одного із суддів – Євгена Кота. Сергій Притула одразу хотів це "присікти", оскільки вважав це конфліктом інтересів, тому попросив Євгена тимчасово відлучитись від суддівства. Наталія зізналась, що готувалась до номеру потайки від чоловіка, і Євген нічого не знав про те, що та взяла участь у кастингах. На сцені "Україна має талант" чотириразова чемпіонка світу з гімнастики показала чуттєвий номер на пілоні, від якого затамували подих усі присутні в залі шоу. Судді однозначно сказали три "так" і дали їй шанс продовжити у шоу.

"Україна має талант" 6 випуск: виступ Наталії Татарінцевої

DUO Kate & Vasya

Закохана пара акробатів почала працювати разом у 2018 році, проте знайома вже 8 років. Колись Василь був танцівником, але нещодавно перекваліфікувався в акробата, як і його кохана. Зараз пара заручена, тому їх з'єднує ще більший зв'язок, ніж раніше. На сцені "Україна має талант" пара показала доволі сексуальний номер, який розпалив серця багатьох глядачів. Судді безапеляційно сказали парі чотири "так".

"Україна має талант" 6 випуск: виступ DUO Kate & Vasya