Після 5 років перерви шоу "Україна має талант" повернулось, і в 1 випуску глядачі побачили довгоочікувані фокуси від учасників, атлетичні постановки, вокальні номери та багато іншого, за чим дуже сумували українці.

Цікаво Мішина і Притула: розкрили суддівський склад шоу "Україна має талант"

На кастингу проєкту трійка суддів – Ксенія Мішина, Женя Кот і Сергій Притула відбирали найкращих учасників для прямих ефірів шоу. Ведучим проєкту став Григорій Решетник. Згідно з новими правилами шоу, кожен із суддів у цьому проєкті має право один раз використати "золоту" кнопку, яка відправить учасника у прямі ефіри.

Олександр Гангур

Першим учасником шоу став чоловік з Бердичева. Трійку суддів він хотів вразити акробатичними трюками з колесом Сіра. Спочатку Сергій Притула скептично поставився до виступу учасника, але після кількох неймовірних трюків повністю змінив думку. Усі три судді сказали йому "так" і він пройшов в наступний етап шоу.



Олександр Гангур в шоу "Україна має талант" / Фото з інстаграму шоу

Ульмас Алімсеїтов

Молодий ілюзіоніст із Узбекистану розповів, що його предки колись жили в Криму, але після депортації кримських татар його прадідусь переїхав жити в Узбекистан, де й осів. На сцені шоу він показав кілька неймовірних фокусів, які вразили усіх суддів. Незважаючи на деякий скептицизм, зірки подарували йому три "так".



Ульмас Алімсеїтов в шоу "Україна має талант" / Фото з інстаграму шоу

Ольга Панченко та Валерій Андрійчук

Маленькі повітряні акробати з Херсона приїхали разом вражати зіркових суддів. За лаштунками шоу Валерій та його мама розповіли, що поки вони готувались до шоу, батько хлопчика вже другий рік перебуває на війні на сході України. Хлопчик з нетерпінням його чекає та намагається зробити все, щоб його втішити. Пара дітей виконала вражаючу та небезпечну постановку у повітрі без жодної страховки. За таку відвагу судді теж їм віддали три "так".



Ольга та Валерій в шоу "Україна має талант" / Фото з інстаграму шоу

Інна Горячківська

26-річна пишногруда красуня Інна з Кіровоградської області говорить прямо, що її талант – "у с*ськах". Вона переконана, що її груди – найбільші в Україні, адже вона володіє 15-м розміром. Втім, зазначимо, що рекордсменкою з найбільших грудей в Україні є Міла Кузнєцова – їхній об'єм складає 135,5 сантиметрів. Рекорд офіційно зафіксували у липні 2020 року. Втім, Інна Горячківська не втрачає оптимізму та показала на сцені запальний номер в стилі циганського танцю, де посвітила своїми принадами. Але, незважаючи на це, жінка отримала лише одне "так" від Сергія Притули.



Інна Горячківська в шоу "Україна має талант" / Фото з інстаграму шоу

Non Trivial

Пара закоханих – Женя та Віталік – приїхали на шоу "Україна має талант" з Вінниці. Вони вирішили вразити суддів поєднанням, здавалось би, непоєднуваного – хлопець виконував бітбокс під сопілку, а дівчина співала народні українські пісні. Спочатку вони здались трішки занудними для суддів, але згодом підірвали зал другою частиною номеру. Після кількох порад від зірок вони подарували дуету три "так".



Non Trivial в шоу "Україна має талант" / Фото з інстаграму шоу

Юлія Михайлова

36-річна артистка циркового мистецтва з Києва 10 років працювала у знаменитому "Цирку дю Солей", але зараз приїхала підкорювати Україну. Попри те, що Юлія виступала колись перед королевою Великої Британії та спілкувалась із принцом Гаррі, вона переживала, як її відвертий виступ в чаші з водою сприймуть українські судді. Втім, реакція була вибуховою – усі судді були вражені майстерністю та сексуальністю артистки та одразу віддали їй три "так".



Юлія Михайлова у шоу "Україна має талант" / Фото з інстаграму шоу

Наталія Лебердюк та Денис Матросов

Батько Денис зі своєю донькою Наталією змогли пережити чимало – коли дівчинці було всього 2 місяці, а батькові – близько 20-ти років, сталась аварія на Чорнобильській АЕС. Чоловік став ліквідатором, а згодом зміг перевести усю сім'ю в Київ. На шоу "Україна має талант" Наталія та Денис прийшли показати незвичайний талант – "живопис" світлом. Вони зобразили на полотні свою трагедію – історію ліквідації аварії. Вона вийшла настільки чуттєвою, що усі судді просто розридались. Не довго думаючи, вони не казали їм ні "так", ні відмовляли, а Сергій Притула одразу відправив їх у прямі ефіри завдяки "золотій кнопці".



Наталія та Денис у шоу "Україна має талант" / Фото з інстаграму шоу

Максим Ткачов

24-річний Максим з Одеси, який має 4-мільйонну аудиторію в тіктоці, зміг довести, що зовнішність оманлива. Незважаючи на шльопанці, шорти та футболку з сорочкою, а особливо – "треш-контент" в тіктоці, як це сказали судді, він продемонстрував неймовірний талант! Хлопець заспівав оперним співом, а навчився цього у церкві. Вокал вразив усіх суддів, тому вони з радістю подарували йому три "так".



Максим Ткачов у шоу "Україна має талант" / Фото з інстаграму шоу

Михайло Дем'янчук та Надія Балакірєва

Пара закоханих із села Красуля на Житомирщині довели, що їхнє кохання зможе витримати все, навіть ножі. Закохані, які познайомились у цирку та назавжди поєднали свої життя, прийшли на сцену шоу "Україна має талант", щоб показати номер із метання ножів. Виступ був дуже стресовим, але попри все судді віддали парі три "так".



Михайло та Надія у шоу "Україна має талант" / Фото з інстаграму шоу

Дар'я Пономаренко

8-річна дівчинка з Черкас показала справжню майстерність на пілонах, показуючи трюки з повітряної акробатики. Її виступ вразив суддів до глибини душі, тому вони безсумнівно і одразу сказали їй три "так".



Дар'я Пономаренко у шоу "Україна має талант" / Фото з інстаграму шоу

Дмитро Сав'яненко (Сав'ян)

Епатажний молодий виконавець зрозумів, що його покликання – співати, коли він зустрів засмучену жінку на вулиці і зміг її заспокоїти своїм вокалом. У 1 випуску шоу "Україна має талант" Дмитро заспівав власну пісню про шаурму, яка не знайшла відгуку в суддів, проте зал глядачів весело під неї підтанцьовував. Незважаючи на власну імпровізацію, подарувати одне "так" змогла всього лише Ксенія Мішина. Тому він покинув шоу.



Дмитро Сав'яненко у шоу "Україна має талант" / Фото з інстаграму шоу

Олег Валько

Чоловік з Києва та знайомий Жені Кота працює кур'єром на "Новій Пошті", проте володіє прихованим талантом – Олег добре вправляється з балансуванням ножів. На сцені шоу він показав, як кришталеві келихи та навіть свічник з надувною кулькою може втримати лише на одному лезу ножа. Олег зумів вразити зіркових суддів та отримати від них три "так".



Олег Валько у шоу "Україна має талант" / Фото з інстаграму шоу

Drum Force

Барабанний колектив зі Львова приїхав на шоу "Україна має талант" з унікальним інструментом, створеним з каналізаційних водостічних труб. Музиканти його називають "трубофоном". Головною зіркою колективу став 2-річний син одного з учасників Всеволод. Номер дуже сподобався суддям, тому вони безапеляційно сказали три "так".



Drum Force у шоу "Україна має талант" / Фото з інстаграму шоу

Дмитро Ликов

Повітряний гімнаст з Києва одного разу готувався до серйозних змагань, але через складну травму покинув свою мрію. Після відновлення він повернувся до тренувань та виступив на великій сцені, де показав хоч не дуже впевнені, проте дуже небезпечні трюки. Через це Дмитро отримав два "так" від Ксенії та Сергія, а от Женя сказав йому "ні". Втім, Ликов однаково пройшов у наступний етап шоу.



Дмитро Ликов у шоу "Україна має талант" / Фото з інстаграму шоу

Софія Тепла

Талановита дівчинка з невеликого міста Котовськ має незвичайну історію свого хобі – Софія почала займатись еквілібристикою завдяки мамі, адже та заради доньки відкрила першу в регіону школу з циркового мистецтва та стала її тренером. На шоу 1 випуску дівчинка виконала незвичайну постановку в стилі "Володаря перснів", чим заворожила суддів. Вони подарували їй за це три "так".



Софія Тепла у шоу "Україна має талант" / Фото з інстаграму шоу