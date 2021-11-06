Вот и прошел третий кастинг шоу "Україна має талант", где тройка влиятельных судей – Мишина, Притула, Кот – отбирали в финал лучших участников проекта.

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Андрей Немодрук

25-летний одессит Андрей с 11 лет снимал видеоролики на телефон, и сейчас его хобби переросло в жизнь. Сейчас он ютуб-блогер с тремя миллионами подписчиков. Он занимается тем, что пародирует героев фильмов и мультсериалов. Поэтому на сцене "Україна має талант" парень смог "превратиться" в нескольких политиков и киногероев. Такое выступление отлично подняло настроение судьям, подарившим ему три "да" и билет в следующий этап шоу.



Андрей Немодрук​ в шоу "Україна має талант" / Фото из инстаграма шоу

Україна має талант 3 выпуск: выступление Андрея Немодрука

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Артем Шошин и Елена Салтыкова

Пара молодых танцоров из Луцка и Днепра приехала на проект, чтобы напомнить зрителям о большой проблеме современности – загрязнении окружающей среды пластиком. В своем танце Артем и Елена станцевали в окружении одноразовых пакетов, и такое выступление очень поразило судей – у Сергея Притулы шел "мороз по коже". Пара получила три "да" и ждет возвращения на большую сцену в прямых эфирах.



Артем и Елена​ в шоу "Україна має талант" / Фото из инстаграма шоу

Україна має талант 3 выпуск: выступление Артема Шошина и Елены Салтыковой

Ольга Халепа

Современная и очень энергичная учительница из Одесской области во время карантина и дистанционного обучения нашла себя в очень неожиданном деле – рэп-уроках. Чтобы детям интереснее было узнавать биологию, она начала создавать для них уроки в стиле рэп-песен. Несмотря на то, что такой эксперимент понравился детям, учителя были не рады этому, потому и уволили Ольгу. Сейчас экс-учительница развивает свой блог и продолжает таким образом учить всех детей Украины. В третьем выпуске шоу она спела трек на социальную тематику об учителях, которые преподают на карантине. Сергей и Ксения за это дали ей два "да", но Евгений Кот все же сказал "нет". Несмотря на это женщина смогла пройти в следующий этап проекта талантов.



Ольга Халепа в шоу "Україна має талант" / Фото из инстаграма шоу

Україна має талант 3 выпуск: выступление Ольги Халепы

Юрий Мончак

30-летний иллюзионист из Киева уже не в первый раз стоял на сцене "Україна має талант". 12 лет назад, когда он был еще совсем юным 18-летним парнем, ему даже удалось пройти в прямые эфиры шоу. Но из-за неудачного выступления он единственный, кто за всю историю проекта получил 3 красных кнопки от судей, из-за которых он автоматически "вылетел" из проекта. За предыдущие годы он просчитал свои ошибки и пришел снова, чтобы еще раз поразить украинцев и судей. За хорошие старания и удачные фокусы судьи втроем сказали ему "да".



Юрий Мончак в шоу "Україна має талант" / Фото из инстаграма шоу

Україна має талант 3 выпуск: выступление Юрия Мончака

Олег Татаринов

Звезда "Цирка дю Солей" смог выступить в 30 странах, но после тяжелой травмы, где он упал с 6-метровой высоты, он уже не возвращался в коллектив. Олег вернулся из Барселоны в родную Одессу и готовился к шоу "Україна має талант". Воздушный пилонист и при этом танцор подготовил великолепную постановку, показав себя как полноценного артиста. Судьи подарили ему три "да" и он прошел дальше.



Олег Татаринов в шоу "Україна має талант" / Фото из инстаграма шоу

Україна має талант 3 выпуск: выступление Олега Татаринова

Ольга Лящук

Самая сильная женщина планеты пришла на проект "Україна має талант", чтобы поставить два невероятных рекорда. В одном из них женщина смогла на плечах перенести 227 килограммов 11 метров менее чем за 10 секунд. Второй рекорд – всего за 30 секунд она раздавила бедрами 5 арбузов! Такие способности покорили судей и они решили оставить ее для следующего этапа шоу. Они сказали ей три "да".



Ольга Лящук в шоу "Україна має талант" / Фото из инстаграма шоу

Україна має талант 3 выпуск: выступление Ольги Лящук

Юрий Васильцив

Очень веселый и смелый парень Юрий, назвавший себя на сцене "Юренятко", своим выступлением решил поддержать легендарную певицу Бритни Спирс, у которой проблемы с опекунством своего отца. Вся его кофта была "устлана" наклейками с певицей, а сам он подготовил обращение к артистке и попросил быть сильной. На сцене он исполнил нарезку из ее песен, и хотя его вокал не был идеальным, но то, что он таким способом решил поддержать поп-звезду, поразило всех. К сожалению, судьи нажали 3 красных кнопки и не сказали ему ни одного "да", он счастливым ушел за кулисы.



Юрий Васильцив в шоу "Україна має талант" / Фото из инстаграма шоу

Україна має талант 3 выпуск: выступление Юрия Васильцива

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Наталия Лебердюк и Денис Матросов

Пара влюбленных познакомилась в онлайн-приложении и после этого уже никогда не расставалась. Наталья работала стюардессой, однако бросила дело и уже давно живет с мужем в Дубае. Они также путешествуют по всему миру и показывают трюки менталистов, собирая большие залы. Они прошли уже большое количество талант-шоу за границей, но еще никогда не были в родной для женщины стране (ее муж из Великобритании). Невероятные трюки и фокусы настолько понравились судьям, что, несмотря на два "да" от Евгения и Сергея, они получили "золотую" кнопку! Ксения не смогла объяснить словами талант пары, поэтому сразу решила отправить их в прямые эфиры.



Наталия и Денис в шоу "Україна має талант" / Фото из инстаграма шоу

Україна має талант 3 выпуск: выступление Mind2Mind

Гарий та Маричка Кириченки

Брат и сестричка выросли в семье артистов, ведь их папа работает клоуном и сейчас выступает в Китае по контракту. Пока они ждут отца в Киеве и учатся игре на барабанах и вокалу. На сцене шоу "Україна має талант" они исполнили поп-композицию и подняли с кресел всех зрителей. Правда, это выступление не поразило Сергея Притулу, однако Ксения и Евгений дали им два "да", и они смогли дальше пройти в шоу.



Гарий и Маричка в шоу "Україна має талант" / Фото из инстаграма шоу

Україна має талант 3 выпуск: выступление Гария и Марички Кириченко

Наталя Короткина

Участница кастинга из Мариуполя пошла из козырей и без предварительного представления сразу начала танцевать восточный танец. Выступление было очень эффектным, поэтому трое судей безапелляционно и сразу сказали три "да".



Наталя Короткина в шоу "Україна має талант" / Фото из инстаграма шоу

Україна має талант 3 выпуск: выступление Натальи Короткиной

Максим Букин

Мужчина начал профессию аниматора, когда одна знакомая позвала его на детское шоу. Там он понял, что показывать шоу с пузырьками ему очень нравится. Так он и понял, что хочет заниматься только этим. На третий эфир кастингов он пришел с большим количеством реквизита и привлек к номеру даже Ксению и Евгения. Они смогли сами испытывать на себе увлечение, которое случается у детей с пузырьками. Поэтому они и сказали Максиму два "да", а вот Сергей дал категорическое "нет". Тем не менее, Букин все же смог пройти в следующий этап шоу.



Максим Букин в шоу "Україна має талант" / Фото из инстаграма шоу

Україна має талант 3 выпуск: выступление Максима Букина

Duo Alancia

Влюбленные супруги, которые уже воспитывают сына-школьника, смогли пронести свою любовь сквозь долгие годы и смотрят друг на друга так же влюбленно, как и в первые месяцы. Пара – акробатический дуэт и даже в свой свадебный танец они добавили несколько необычных трюков. На сцену 3 выпуска они вышли с собственным пилоном, который конструировал мужчина, и показали невероятное шоу, от которого в прямом смысле кружится голова. Номер вызвал восторг в зале и у судей, поэтому они сразу сказали им три "да".



Duo Alancia в шоу "Україна має талант" / Фото из инстаграма шоу

Україна має талант 3 выпуск: выступление Duo Alancia

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Елизавета Крутикова

Одна из самых эффектных участниц шоу "Холостяк-11" Елизавета Крутикова пришла на проект, чтобы покорить судей и зрителей. Еще когда-то она рассказывала, что занималась воздушной гимнастикой, но из-за травм бросила дело. Теперь она вернулась в большой спорт и показала "высший пилотаж", поэтому собрала лучшие комментарии от судей. Все они подарили ей три "да", и она проходит дальше.



Елизавета Крутикова в шоу "Україна має талант" / Фото из инстаграма шоу

Україна має талант 3 выпуск: выступление Елизаветы Крутиковой

Diamond Kids

Хореографический коллектив из Днепра, состоящий из нескольких девушек и всего одного парня, уже собрал не одну награду за границей в самых престижных конкурсах мира. Теперь они пришли на шоу талантов, чтобы продемонстрировать свои умения перед Украиной. После танца все судьи сказали им "да", поєтому они попали в следующий этап проекта.



Diamond Kids в шоу "Україна має талант" / Фото из инстаграма шоу

Україна має талант 3 выпуск: выступление Diamond Kids