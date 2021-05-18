Учасниця з Кіпру запалила сцену Євробачення піснею, яку забороняла православна церква: відео

Співачка Елена Цагріна виступила у першому півфіналі Євробачення-2021 з неоднозначною і доволі скандальною піснею El Diablo ("Диявол"). І хоч у ній йдеться про чоловіка, якому вона віддала своє серце, місцева церква і глядачі конкурсу раніше висловлювали своє незадоволення піснею.
Вперше про скандал стало відомо на початку березня 2021 року, але Елена Цагріна ствердно вирішила, що поїде з цією піснею у Роттердам на Євробачення-2021.
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Незважаючи на те, що Синод Кіпрської православної церкви закликав уряд країни не відправляти на конкурс цю пісню, оскільки вона, нібито, пропагує фізичні і емоційні пристрасті, артистка зуміла справити позитивне враження на присутніх у залі першого півфіналу Євробачення. Зірка виступила у сексуальному образі з шоу-балетом, одягненим у червоні спокусливі комбінезони.
Євробачення-2021 перший півфінал – Елена Цагріна – El Diablo: дивитись відео онлайн
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Реакція мережі
Фанати залишились захоплені виступом у ютубі та інстаграмі, тому бажають співачці найкращих результатів:
- "Елена повинна потрапити в топ-5, не менше !!! Вона це заслужила";
- "Переможниця";
- "Руйнує сцену епічною постановкою";
- "Майже впевнена, що вона виграє півфінал";
- "Елена – справжня королева. Вона співає, танцює, все вміє. Це найкраща учасниця на шоу! Кіпр – мій особистий переможець, візьми мої 12 балів".