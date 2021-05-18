Впервые о скандале стало известно в начале марта 2021 года, но Елена Цагрина утвердительно решила, что поедет с этой песней в Роттердам на Евровидение-2021.
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Несмотря на то, что Синод Кипрской православной церкви призвал правительство страны не отправлять на конкурс эту песню, поскольку она якобы пропагандирует физические и эмоциональные страсти, артистка сумела произвести положительное впечатление на присутствующих в зале первого полуфинала Евровидения. Звезда выступила в сексуальном образе с шоу-балетом, одетым в красные соблазнительные комбинезоны.
Евровидение-2021 первый полуфинал – Елена Цагрина – El Diablo: смотреть видео онлайн
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Реакция сети
Фанаты остались увлечены выступлением в ютубе и инстаграме, поэтому желают певице наилучших результатов:
- "Елена должна попасть в топ-5, не меньше!!! Она это заслужила";
- "Победительница";
- "Разрушает сцену эпической постановкой";
- "Почти уверена, что она выиграет полуфинал";
- "Елена – настоящая королева. Она поет, танцует, все умеет. Это лучшая участница на шоу! Кипр – мой личный победитель, возьми мои 12 баллов".