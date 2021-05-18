Впервые о скандале стало известно в начале марта 2021 года, но Елена Цагрина утвердительно решила, что поедет с этой песней в Роттердам на Евровидение-2021.

Не пропустите Онлайн-трансляция первого полуфинала Евровидения-2021

Несмотря на то, что Синод Кипрской православной церкви призвал правительство страны не отправлять на конкурс эту песню, поскольку она якобы пропагандирует физические и эмоциональные страсти, артистка сумела произвести положительное впечатление на присутствующих в зале первого полуфинала Евровидения. Звезда выступила в сексуальном образе с шоу-балетом, одетым в красные соблазнительные комбинезоны.

Евровидение-2021 первый полуфинал – Елена Цагрина – El Diablo: смотреть видео онлайн

Читайте также Австралия не смогла приехать на Евровидение и показала номер онлайн: "диско"-выступление

Реакция сети

Фанаты остались увлечены выступлением в ютубе и инстаграме, поэтому желают певице наилучших результатов: