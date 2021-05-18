Вперше про скандал стало відомо на початку березня 2021 року, але Елена Цагріна ствердно вирішила, що поїде з цією піснею у Роттердам на Євробачення-2021.

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Незважаючи на те, що Синод Кіпрської православної церкви закликав уряд країни не відправляти на конкурс цю пісню, оскільки вона, нібито, пропагує фізичні і емоційні пристрасті, артистка зуміла справити позитивне враження на присутніх у залі першого півфіналу Євробачення. Зірка виступила у сексуальному образі з шоу-балетом, одягненим у червоні спокусливі комбінезони. 

Євробачення-2021 перший півфінал – Елена Цагріна – El Diablo: дивитись відео онлайн

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Реакція мережі

Фанати залишились захоплені виступом у ютубі та інстаграмі, тому бажають співачці найкращих результатів:

  • "Елена повинна потрапити в топ-5, не менше !!! Вона це заслужила";
  • "Переможниця";
  • "Руйнує сцену епічною постановкою";
  • "Майже впевнена, що вона виграє півфінал";
  • "Елена – справжня королева. Вона співає, танцює, все вміє. Це найкраща учасниця на шоу! Кіпр – мій особистий переможець, візьми мої 12 балів".