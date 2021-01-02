Пряму трансляцію конкурсу Євробачення-2021 глядачі могли побачити на телеканалах UA: Перший та СТБ. Минулого року у Національному відборі переміг український гурт Go_A, але через пандемію коронавірусу подію перенесли на 2021 рік.

Зверніть увагу! Результати голосування Євробачення-2021

На жаль, офіційна трансляція конкурсу Євробачення-2021 заблокована для України, і шоу можна побачити за допомогою VPN, або ж на каналах, наведених вище. Пісенний проєкт також можна подивитися на фейсбук-сторінці Євробачення з коментуванням Тімура Мірошниченка.

Євробачення-2021: дивитися онлайн-трансляцію першого півфіналу

Варто додати, що музичний конкурс проходив на спеціально збудованій сцені Ahoy, яку переробили під спеціальні умови проведення конкурсу в час пандемії коронавірусу. Для безпечного перебування на конкурсі організатори зменшили кількість глядачів у залі, а також зменшили делегації з європейських країн.

Євробачення-2021 – порядок виступу учасників першого півфіналу:

Литва: The Roop – Discoteque Словенія: Ana Soklič – Amen Росія: Manizha - Russian Woman Швеція: Tusse – Voices Австралія: Montaigne – Technicolour Північна Македонія: Vasil – Here I Stand Ірландія: Lesley Roy – Maps Кіпр: Elena Tsagrinou – El Diablo Норвегія: TIX – Fallen Angel Хорватія: Albina – Tick-Tock Бельгія: Hooverphonic – The Wrong Place Ізраїль: Eden Alene – Set Me Free Румунія: ROXEN – Amnesia Азербайджан: Efendi – Mata Hari Україна: Go_A – SHUM Мальта: Destiny – Je Me Casse

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Другий півфінал Євробачення-2021 відбудеться 20 травня, а фінал конкурсу – 22 травня. З кожної частини шоу шляхом голосування було обрано 26 представників країн (включно з країнами-засновицями та країною-господарем) для участі у фіналі.