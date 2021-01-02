Пряму трансляцію конкурсу Євробачення-2021 глядачі могли побачити на телеканалах UA: Перший та СТБ. Минулого року у Національному відборі переміг український гурт Go_A, але через пандемію коронавірусу подію перенесли на 2021 рік.
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На жаль, офіційна трансляція конкурсу Євробачення-2021 заблокована для України, і шоу можна побачити за допомогою VPN, або ж на каналах, наведених вище. Пісенний проєкт також можна подивитися на фейсбук-сторінці Євробачення з коментуванням Тімура Мірошниченка.
Євробачення-2021: дивитися онлайн-трансляцію першого півфіналу
Варто додати, що музичний конкурс проходив на спеціально збудованій сцені Ahoy, яку переробили під спеціальні умови проведення конкурсу в час пандемії коронавірусу. Для безпечного перебування на конкурсі організатори зменшили кількість глядачів у залі, а також зменшили делегації з європейських країн.
Євробачення-2021 – порядок виступу учасників першого півфіналу:
- Литва: The Roop – Discoteque
- Словенія: Ana Soklič – Amen
- Росія: Manizha - Russian Woman
- Швеція: Tusse – Voices
- Австралія: Montaigne – Technicolour
- Північна Македонія: Vasil – Here I Stand
- Ірландія: Lesley Roy – Maps
- Кіпр: Elena Tsagrinou – El Diablo
- Норвегія: TIX – Fallen Angel
- Хорватія: Albina – Tick-Tock
- Бельгія: Hooverphonic – The Wrong Place
- Ізраїль: Eden Alene – Set Me Free
- Румунія: ROXEN – Amnesia
- Азербайджан: Efendi – Mata Hari
- Україна: Go_A – SHUM
- Мальта: Destiny – Je Me Casse
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