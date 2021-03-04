За 2 місяці до конкурсу Євробачення Кіпр встряг у скандал: місцева церква і глядачі конкурсу висловили своє незадоволення піснею, з якою співачка Елена Цагріна відправиться на конкурс. У ній артистка начебто звертається до сатани і вихваляє його. Наразі керівництво конкурсу в Кіпрі не має наміру змінювати пісню.

Пісня 26-річної Елени Цагріни має назву El Diablo, що в перекладі на українську означає "Диявол". У ній співачка виконує такі рядки: "Я закохалася, я віддала своє серце дияволу. Я відмовилася, бо він говорить мені, що я його ангел. О, дияволе, я закохалася і віддала своє серце дияволу".

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Елена Цагріна – El Diablo: дивитись відео онлайн

Реакція церкви Кіпру

Така композиція викликала неоднозначну реакцію в суспільстві, а особливо – у церви. Синод Кіпрської православної церкви закликав уряд країни не відправляти на конкурс цю пісню, а митрополит Тамасоський і Орінійскій Ісая заявив, що крім богохульства, в пісні пропагуються фізичні і емоційні пристрасті: "У них є небезпечні послання для психічного здоров'я людей, особливо зараз, коли ми боремося з "дияволом" – коронавірусом".

Кіпріоти також погрожували представникам Євробачення у Кіпрі, що підпалять будівлю компанії, якщо ті не змінять на конкурс пісню. А минулими вихідними невідомий чоловік навіть увірвався в офіс і став ображати працівників телеканалу. Його затримали, пред'явили звинувачення в порушенні громадського порядку і відпустили.

Реакція організаторів Євробачення в Кіпрі

Організатори відбору у Кіпрі в свою чергу заявили, що змінювати свій вибір не будуть, а незадоволені слухачі, на їхню думку, просто неправильно зрозуміли сенс пісні, оскільки вона – про боротьбу добра зі злом. Щодо представників церкви, то голова ради директорів Кіпрської телерадіомовної корпорації CyBC (RIK) Андреаса Франгоса направив відкрите запрошення теологам, аби ті відвідали телеканал і спокійно обговорили це питання.

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