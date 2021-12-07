Учасники Євробачення-2022 представили пісню для конкурсу: яка країна стала першою

Рок-гурт Intelligent Music Project з Болгарії першим представив пісню та кліп для Євробачення-2022. Лідером колективу є чилієць Ронні Ромеро.

Сезон міжнародного музичного конкурсу Євробачення-2022 можна назвати офіційно відкритим. З'явилась країна, що першою оголосила свого конкурсанта.

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Болгарія першою представила конкурсну пісню

Від Болгарії наступного року на пісенний конкурс поїде рок-гурт Intelligent Music Project на чолі з чилійцем Ронні Ромеро. Вони представили композицію Intention.

Дивіться Intelligent Music Project – Intention: офіційне відео для Євробачення-2022

Цікаво, що барабанник гурту, Стоян Анкулов, вже брав участь у пісенному конкурсі. Він двічі представляв Болгарію у дуеті зі співачкою Єліцею Тодоровою. У 2007 році вони зайняли п'яте місце, а у 2013 дійшли до півфіналу.

Як реагує мережа

Думки користувачів щодо першої конкурсної пісні розділилися. Одні вважають це гарним початком, але інші зауважують відсутність цікавинки у музикантів.

"Це непогано. Це не прекрасно, але хороший початок. Успіху, Болгарія!";

"Ви дуже кльові. Музика дуже якісна, вокал стабільний у соліста";

"Дуже добре. Мені подобається. Браво";

"Це не той рок, який я зазвичай слухаю, але його приємно слухати. Таке відчуття, що йому не вистачає кульмінації чи потужного моменту, але я з нетерпінням чекаю, як вони презентують свою пісню в Турині";

"Це набагато краще, ніж очікувалося! Це, мабуть, не буде одним із моїх улюблених треків, але це однаково добре!";

"Респект Болгарії за рок. Добре, непогано, але, на жаль, не виділяються у своєму жанрі ні структурою пісні, ні манерою співати, ні якоюсь особливою харизмою. Приємна фонова пісня з рок-радіо";

"Я очікував, що буде гірше, але однаково розчарований. Я вважаю, що відправляти рок-групу після цьогорічної перемоги – не хороша ідея. Вони могли залишити їх на 2023 рік. У нас сильні та талановиті голоси. Треба було прислати жінку чи хлопця з більш сучасною піснею".

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