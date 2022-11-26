Многие известные мужчины сейчас находятся в зоне боевых действий. Среди них есть и Илья Рыбальченко. После продолжительного молчания в соцсетях мужчина рассказал о ранениях.

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Участника "Холостячки" ранили на войне

Поклонники шоу "Холостячка" помнят Илью как романтичного и целеустремленного мужчину. Он покорял Ксению Мишину своей поэзией, а теперь покоряет сердца миллионов украинцев смелостью.

С самого начала полномасштабного вторжения Илья защищает нашу страну. Он рассказывал о событиях своей жизни в соцсетях, однако последние две недели не выходил на связь. Лишь 25 ноября опубликовал фото в инстаграмме, на котором изображен на больничной койке. Похоже, Илью ранили в плечо. И произошло это на Юге Украины, ведь в подписи к фото он написал: "Привет, Херсон".

Рыбальченко поспешил заверить, что с ним все хорошо, но попросил украинцев не забывать о тех, кто на войне, писать им и поддерживать, потому что это очень важно.



Илью Рыбальченко ранили на войне / Фото с инстаграмма мужчины

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