У Мексику Злата Огнєвіч прилетіла ще на початку травня й жила на розкішній віллі в курортному містечку Пуерто-Вальярта, де познайомилася з усіма гостями. 5 травня Андрій Хветкевич і Феліпе обмінялася весільними обітницями на узбережжі Тихого океану. Як це було, дивіться фото далі.

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Учасник "Холостячки" Андрій Хветкевич зіграв весілля з коханим

На весілля чоловіки одягли однакові костюми кольору хакі, білі сорочки, краватки кольору шампань і білі кросівки. Тоді як дружки вбралися в бірюзові сукні. Андрій і Феліпе обмінялися клятвами на пірсі, прикрашеному білою аркою та квітами, а тоді запросили гостей на яхту, де влаштували бенкет. Вечір закінчився салютом на честь молодят.

Весілля Андрія Хветкевича з "Холостячки" / Фото з його інстаграму

Весілля Андрія Хветкевича з "Холостячки" / Фото з його інстаграму

Натомість на весіллі в Мексиці Злата Огнєвіч більше нагадувала наречену, ніж гостю. Вона привезла з України білу мінісукню з оголеними плечима та глибоким декольте, а аксесуари підібрала масивні й золотисті – сережки і кольє. У такому ж кольорі були туфлі та клатч співачки.

Весілля Андрія Хветкевича з "Холостячки" / Фото з його інстаграму

Весілля Андрія Хветкевича з "Холостячки" / Фото з його інстаграму

Весілля Андрія Хветкевича з "Холостячки" / Фото з його інстаграму

Весілля Андрія Хветкевича з "Холостячки" / Фото з його інстаграму

Весілля Андрія Хветкевича з "Холостячки" / Фото з його інстаграму