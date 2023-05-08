У Мексику Злата Огнєвіч прилетіла ще на початку травня й жила на розкішній віллі в курортному містечку Пуерто-Вальярта, де познайомилася з усіма гостями. 5 травня Андрій Хветкевич і Феліпе обмінялася весільними обітницями на узбережжі Тихого океану. Як це було, дивіться фото далі.
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Учасник "Холостячки" Андрій Хветкевич зіграв весілля з коханим
На весілля чоловіки одягли однакові костюми кольору хакі, білі сорочки, краватки кольору шампань і білі кросівки. Тоді як дружки вбралися в бірюзові сукні. Андрій і Феліпе обмінялися клятвами на пірсі, прикрашеному білою аркою та квітами, а тоді запросили гостей на яхту, де влаштували бенкет. Вечір закінчився салютом на честь молодят.
Весілля Андрія Хветкевича з "Холостячки" / Фото з його інстаграму
Весілля Андрія Хветкевича з "Холостячки" / Фото з його інстаграму
Натомість на весіллі в Мексиці Злата Огнєвіч більше нагадувала наречену, ніж гостю. Вона привезла з України білу мінісукню з оголеними плечима та глибоким декольте, а аксесуари підібрала масивні й золотисті – сережки і кольє. У такому ж кольорі були туфлі та клатч співачки.
Весілля Андрія Хветкевича з "Холостячки" / Фото з його інстаграму
Весілля Андрія Хветкевича з "Холостячки" / Фото з його інстаграму
Весілля Андрія Хветкевича з "Холостячки" / Фото з його інстаграму
Весілля Андрія Хветкевича з "Холостячки" / Фото з його інстаграму
Весілля Андрія Хветкевича з "Холостячки" / Фото з його інстаграму
- Нагадаємо, що Андрій Хветкевич здійснив камінг-аут у серпні 2022 року, вже після того, як освідчився коханому. Він опублікував фото з Феліпе, на якому ніжно цілує його під водою, і написав: "Я такий, який є, вчуся приймати та любити себе. Нещодавно він сказав "Так".
- Тоді Злата Огнєвіч одна з перших привітала наречених. "Найщиріші вітання! Я дуже рада за вас", – написала співачка у коментарях.
- Цікаво, що мама Андрія Хветкевича здивувалася, бо "це була несподіванка", а після того, як розпитала про все, сказала: "Я тебе люблю таким, який ти є". На весілля в Мексику вона прилетіла й, за словами учасника "Холостячки", відривалася разом з усіма гостями.