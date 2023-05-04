Ютуб-аудиторія Маші Єфросиніної та фоловери Злати Огнєвіч вважали, що вони в публічному конфлікті, адже співачка навіть коментувала хейт ведучої у свій бік. Проте під час інтерв'ю з Раміною Есхакзай, через чотири місяці після скандалу, Єфросиніна заявила, що мала на увазі іншу артистку й узагалі не думає про Злату.
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Маша Єфросиніна прокоментувала сварку зі Златою Огнєвіч
Усі глядачі "Дорослих дівчат" в якийсь момент подумали, що я заср*ла Злату Огнєвіч, хоча насправді я не про Злату Огнєвіч говорила. Я не називала ім'я, проте подивися, скільки блогерів на цьому зробили випуски… Я взагалі не маю жодного стосунку до цієї співачки. Та й в принципі я про неї не думаю навіть,
– заявила Маша Єфросиніна.
"Я не хочу, щоб українці обсир*ли одне одного. Це моя позиція. Особливо під час великої війни. Я всім сказала: "Я не буду брати участь у ср*чах", – підсумувала ведуча.
Що відомо про конфлікт між Машею Єфросиніною та Златою Огнєвіч
- Нагадаємо, у випуску ютуб-шоу "Дорослі дівчата", який вийшов у січні 2023 року, Маша Єфросиніна різко висловилась про співачку, яка "дуже класно хайпувала", коли їх з Поляковою "травили" за російську мову. А після хейту в бік подруг просила пропіарити кліп, пісню і навіть проголосувати як за членкиню журі Нацвідбору Євробачення. Тоді Єфросиніна натякнула, що це не Джамала, не Юлія Саніна, але ім'я так і не назвала.
- У мережі впізнали Злату Огнєвіч, адже влітку 2022 року вона так писала про артистів, які повернулися з-за кордону й поїхали з концертами до бійців: "Як то кажуть – краще пізно, аніж ніколи. Дякую, що дали нам відпочити. Сарказм".
- Пізніше співачка заявила, що була приголомшена хейтом від Єфросиніної та Полякової та побажала їм "лише мудрості". До того ж Злата Огнєвіч підмітила, що говорила виключно про колег-артистів, а не про ведучих: "Я не знала, що Маша Єфросиніна артист. Але це їхня позиція".