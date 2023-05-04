Ютуб-аудиторія Маші Єфросиніної та фоловери Злати Огнєвіч вважали, що вони в публічному конфлікті, адже співачка навіть коментувала хейт ведучої у свій бік. Проте під час інтерв'ю з Раміною Есхакзай, через чотири місяці після скандалу, Єфросиніна заявила, що мала на увазі іншу артистку й узагалі не думає про Злату.

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Маша Єфросиніна прокоментувала сварку зі Златою Огнєвіч

Усі глядачі "Дорослих дівчат" в якийсь момент подумали, що я заср*ла Злату Огнєвіч, хоча насправді я не про Злату Огнєвіч говорила. Я не називала ім'я, проте подивися, скільки блогерів на цьому зробили випуски… Я взагалі не маю жодного стосунку до цієї співачки. Та й в принципі я про неї не думаю навіть,

– заявила Маша Єфросиніна.

"Я не хочу, щоб українці обсир*ли одне одного. Це моя позиція. Особливо під час великої війни. Я всім сказала: "Я не буду брати участь у ср*чах", – підсумувала ведуча.

Що відомо про конфлікт між Машею Єфросиніною та Златою Огнєвіч