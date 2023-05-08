В Мексику Злата Огневич прилетела еще в начале мая и жила на роскошной вилле в курортном городке Пуэрто-Вальярта, где познакомилась со всеми гостями. 5 мая Андрей Хветкевич и Фелипе обменялись свадебными обетами на побережье Тихого океана. Как это было, смотрите фото дальше.

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Участник "Холостячки" Андрей Хветкевич сыграл свадьбу с любимым

На свадьбу мужчины одели одинаковые костюмы хаки, белые рубашки, галстуки цвета шампань и белые кроссовки. В то время как дружки нарядились в бирюзовые платья. Андрей и Фелипе обменялись клятвами на пирсе, украшенном белой аркой и цветами, а затем пригласили гостей на яхту, где устроили пир. Вечер закончился салютом в честь молодоженов.

Свадьба Андрея Хветкевича из "Холостячки" / Фото из его инстаграма

Свадьба Андрея Хветкевича из "Холостячки" / Фото из его инстаграма

На свадьбе в Мексике Злата Огневич больше напоминала невесту, чем гостю. Она привезла с Украины белое мини платье с обнаженными плечами и глубоким декольте, а аксессуары подобрала массивные и золотистые – серьги и колье. В таком же цвете были туфли и клатч певицы.

Свадьба Андрея Хветкевича из "Холостячки" / Фото из его инстаграма

Свадьба Андрея Хветкевича из "Холостячки" / Фото из его инстаграма

Свадьба Андрея Хветкевича из "Холостячки" / Фото из его инстаграма

Свадьба Андрея Хветкевича из "Холостячки" / Фото из его инстаграма