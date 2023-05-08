В Мексику Злата Огневич прилетела еще в начале мая и жила на роскошной вилле в курортном городке Пуэрто-Вальярта, где познакомилась со всеми гостями. 5 мая Андрей Хветкевич и Фелипе обменялись свадебными обетами на побережье Тихого океана. Как это было, смотрите фото дальше.
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Участник "Холостячки" Андрей Хветкевич сыграл свадьбу с любимым
На свадьбу мужчины одели одинаковые костюмы хаки, белые рубашки, галстуки цвета шампань и белые кроссовки. В то время как дружки нарядились в бирюзовые платья. Андрей и Фелипе обменялись клятвами на пирсе, украшенном белой аркой и цветами, а затем пригласили гостей на яхту, где устроили пир. Вечер закончился салютом в честь молодоженов.
Свадьба Андрея Хветкевича из "Холостячки" / Фото из его инстаграма
Свадьба Андрея Хветкевича из "Холостячки" / Фото из его инстаграма
На свадьбе в Мексике Злата Огневич больше напоминала невесту, чем гостю. Она привезла с Украины белое мини платье с обнаженными плечами и глубоким декольте, а аксессуары подобрала массивные и золотистые – серьги и колье. В таком же цвете были туфли и клатч певицы.
Свадьба Андрея Хветкевича из "Холостячки" / Фото из его инстаграма
Свадьба Андрея Хветкевича из "Холостячки" / Фото из его инстаграма
Свадьба Андрея Хветкевича из "Холостячки" / Фото из его инстаграма
Свадьба Андрея Хветкевича из "Холостячки" / Фото из его инстаграма
Свадьба Андрея Хветкевича из "Холостячки" / Фото из его инстаграма
- Напомним, что Андрей Хветкевич совершил каминг-аут в августе 2022 года, уже после того, как сделал предложение любимому. Он опубликовал фото с Фелипе, на котором нежно целует его под водой, и написал: "Я такой, какой есть, учусь принимать и любить себя. Недавно он сказал "Да".
- Тогда Злата Огневич одна из первых поздравила влюбленных. "Самые искренние поздравления! Я очень рада за вас", – написала певица в комментариях.
- Интересно, что мама Андрея Хветкевича удивилась, потому что "это была неожиданность", а после того, как расспросила обо всем, сказала: "Я тебя люблю таким, какой ты есть". На свадьбу в Мексику она прилетела и, по словам участника "Холостячки", отрывалась вместе со всеми гостями.