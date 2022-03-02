Фронтмен "Бумбокса" признался, что не стал бы защищать Киев, если бы никогда раньше не держал в руках оружие. Сейчас он в составе оперативной группы с ветеранами войны, которая усиливает патрульную полицию столицы. В "полноценной чете" он якобы для того, чтобы российские оккупанты не отняли его.

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Что значит: "Почему я принял такое решение?" Ты шутишь? Это моя страна, здесь мои дети. Здесь мое. Его силой забирать нельзя . Да и не силой тоже нельзя,

– ответил Андрей Хливнюк.

Вместе с тем, певец рассказал, что армия и гвардия работают так, что им работы не остается. Однако всех, кто не вступил в терроборону, он просит не шастать без причины и помогать на местах.

"Если вы не умеете пользоваться оружием, помогите близким, родным, тем, кто вокруг вас, может есть одинокие пожилые люди. Пожалуйста, оставайтесь дома во время комендантского часа, не шастайте. Идет война, помогите тому, кому можете. Не обязательно стоять на блокпосту с пулеметом, если вы не умеете им пользоваться. Давайте каждый делать свое дело на местах. Пожалуйста, поддерживаем порядок, сохраняем спокойствие", – призывает лидер "Бумбокса".

Отметим, что Андрей Хливнюк не единственный звездный мужчина, присоединившийся к рядам терробороны . За наше мирное небо борются все – от музыкантов до юмористов:

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