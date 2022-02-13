За лаштунками Нацвідбору Alina Pash не стримувала емоцій. Вона неймовірно щаслива, що представлятиме Україну на Євробаченні-2022 в Турині й вірить у перемогу.

Важливо! Самобутня Alina Pash перемогла у Національному відборі-2022

Alina Pash про перемогу у Нацвідборі

Після емоційного фіналу Alina Pash поспілкувалася з журналістами: "На даному етапі я справді була щаслива виступити на Національному відборі з цією піснею. Чесність – це перше, що треба транслювати в Європу. Очі, посилання. Повідомлення у мене сильне і доросле, воно вимагає того, щоб його співати чесно. Звісно, що фокусом, зібраністю та максимальним позитивом. Так, щоб "пробити" через екрани. Ця пісня не енергійна, вона з іншою вібрацією, але також може прокачати. Я впевнена".

Я хочу виграти, вірю у свою перемогу, а віра – це найкращий амулет,

– наголосила Паш.

Alina Pash прокоментувала перемогу у Нацвідборі: дивіться відео 24 каналу

Зверніть увагу Результати фіналу Національного відбору на Євробачення-2022

Після фіналу Національного відбору букмекери спрогнозували Україні 2 місце на Євробаченні, яке в травні відбудеться у Турині. Однак реакція мережі на перемогу Аліни в Нацвідборі є неоднозначною. Чимало шанувальників пісенного конкурсу підозрюють, що глядацьке голосування та бали від журі могли бути сфальсифіковані.

Як Alina Pash виступила у фіналі Національного відбору та що про її номер і пісню сказали члени журі – дізнавайтеся за посиланням.