Оголошення результатів голосування викликало обурення серед глядачів і фіналістів, оскільки ведучий декілька разів переплутував бали, а турнірна таблиця не висвітлювалася на екрані. Та прогнози букмекерів виявилися правдивими й у фіналі Нацвідбору перемогла Alina Pash.

Важливо Самобутня Alina Pash перемогла у Національному відборі-2022

Артистка заспівала у прямому ефірі трек "Тіні забутих предків", за який журі віддали їй 8 балів, а глядачі – 7.

Alina Pash у фіналі Нацвідбору на Євробачення-2022: дивіться відео онлайн

Яке місце Alina Pash може посісти на Євробаченні-2022

Одразу після оголошення представника від України букмекери оновили свої прогнози. Згідно з їхніми припущеннями Alina Pash може посісти в Турині 2 місце. Перемогу цього року знову прогнозують Італії, а третє місце – Швеції.



Прогнози букмекерів Євробачення-2022 / Фото з інстаграму Євробачення

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