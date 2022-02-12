Українська співачка Alina Pash підготувала для Національного відбору на Євробачення-2022 пісню, яку написала двома мовами. Вона виступила у фіналі зі зворушливим номером, зауважує 24 канал.

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Виступ Alina Pash на відборі

Номер Alina Pash був лаконічним – без танцівниць та з акцентом на виконавицю. Артистка виконала пісню Shadows of Forgotten Ancestors.

"Звісно, легше записати пісню про дівчину, яка проситься на танці. І це буде круто. Але це вже було, такою мене вже бачили. А я йду далі. Я відчуваю, коли пісня з рангу надособливих. Як мінімум, ми говоримо про предків, вони різні. Та й історія складна. Коли я чую цю пісню, йду крізь неї, крізь мене проходить світло, любов. Любов – це те, що я б хотіла транслювати у світ", – прокоментувала вибір треку артистка.

Члени журі Нацвідбору розчулились та розхвалили Alina Pash за виступ.

Це було вау. Це коли виконавець кожною нотою, кожним словом долучає тебе до пісні. Навіть якщо ти не розумієш слів, ти розумієш емоцію. Я думаю, що вдосконалювати цей номер можна, але те, що є в Аліні – віра та енергія,

– сказала Джамала.

Тіна Кароль також додала, що вони "вибирають пісню, а не історію артиста". Ймовірно, вона натякнула на поїздку Alina Pash до Криму.

Нацвідбір на Євробачення-2022 – дивіться відео онлайн: Alina Pash – Shadows of Forgotten Ancestors

Зауважимо, до Alina Pash прикута найбільша увага через гучні обговорення її у мережі:

Спершу артистка звинуватила інших фіналістів, гурт Kalush, у тому, що він скопіював мотив її пісні у своїй щедрівці;

Також навколо Alina Pash розгорівся скандал щодо її поїздки до Криму. У мережі поширювали інформацію, що співачка відвідувала окупований Крим незаконно, тобто їхала через Росію, що є порушенням закону. Та сама Паш вважає, що все це – "заказуха".

Реакція мережі

У коментарях шанувальники активно діляться враженнями від виступу артистки: