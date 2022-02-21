Загроза повномасштабного вторгнення Росії на територію України залишається. Артисти також висловлюються щодо складної ситуації, в якій опинилася наша держава. Вони наголошують, що не втікають, залишаються в Україні.

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Тіна Кароль про можливе вторгнення Росії

Виконавиця поспілкувалася з Катериною Осадчою й зізналася, чи є в неї внутрішня тривога, що щось може статися. На думку Кароль, все, що зараз відбувається навколо війни на Донбасі – шантаж.

Я вважаю, що це шантаж. Обох сторін. І дуже хочу, щоб Україна була суб'єктом, а не об'єктом. Щоб ми були самостійними, ні від кого не залежали. Дратують і ті, й інші. Ми з усім впораємося самі. Можемо, вміємо, знаємо, будемо!

– наголосила співачка.

Син Кароль навчається у Великій Британії, однак сама виконавиця залишається в Києві. Там у неї власний маєток і наразі не планує покидати його.

Важливо! Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч.



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Зірки й можливе вторгнення Росії