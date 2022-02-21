Угроза полномасштабного вторжения России на территорию Украины остается. Артисты также высказываются по поводу сложной ситуации, в которой оказалось наше государство. Они подчеркивают, что не убегают, остаются в Украине.
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Тина Кароль о возможном вторжении России
Исполнительница пообщалась с Екатериной Осадчей и призналась, есть ли у нее внутренняя тревога, что что-то может произойти. По мнению Кароль, все, что происходит вокруг войны на Донбассе – шантаж.
Я считаю, что это шантаж. Обеих сторон. И очень хочу, чтобы Украина была субъектом, а не объектом. Чтобы мы были самостоятельными, ни от кого не зависели. Раздражают и те, и другие. Мы со всем справимся сами. Можем, умеем, знаем, будем!
– подчеркнула певица.
Сын Кароль учится в Великобритании, однако сама исполнительница остается в Киеве. Там у нее собственное имение и на данный момент она не планирует покидать его.
Звезды и возможное вторжение России
- Ведущая Маша Ефросинина призналась, что пока не знает, как будет действовать, если Россия таки решится на новое нападение. В Киеве звезда будет оставаться, пока жизни ее детей ничего не будет угрожать.
- Музыканты из группы "Антитела" и экс-солист "Тартака" Александр Положинский вступили в ряды теробороны ВСУ и готовы защищать родную землю.
- Певица Светлана Тарабарова в сложное для всех время презентовала песню "Заспокой мене", призвала сохранять спокойствие и подчеркнула, что вместе с семьей остается дома.
- Многие известные люди в сети отмечают, что остаются в Киеве, продолжают жить так, как раньше.