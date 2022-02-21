Угроза полномасштабного вторжения России на территорию Украины остается. Артисты также высказываются по поводу сложной ситуации, в которой оказалось наше государство. Они подчеркивают, что не убегают, остаются в Украине.

Смотрите также Тина Кароль неожиданно спела на сцене "Голоса" и призналась, за кого из тренеров болеет

Тина Кароль о возможном вторжении России

Исполнительница пообщалась с Екатериной Осадчей и призналась, есть ли у нее внутренняя тревога, что что-то может произойти. По мнению Кароль, все, что происходит вокруг войны на Донбассе – шантаж.

Я считаю, что это шантаж. Обеих сторон. И очень хочу, чтобы Украина была субъектом, а не объектом. Чтобы мы были самостоятельными, ни от кого не зависели. Раздражают и те, и другие. Мы со всем справимся сами. Можем, умеем, знаем, будем!

– подчеркнула певица.

Сын Кароль учится в Великобритании, однако сама исполнительница остается в Киеве. Там у нее собственное имение и на данный момент она не планирует покидать его.

Важно! Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, поэтому мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!

Звезды и возможное вторжение России