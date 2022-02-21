Попри масову паніку та тривожність мало знаменитостей наважуються говорити про загрозу повномасштабного вторгнення Росії. Маша Єфросиніна не стала вдавати, що не читає новин, і чесно зізналась, чи виїжджатиме з України, якщо все піде за найгіршим сценарієм.
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Маша Єфросиніна про те, чи буде тікати з України
Телезірка заявила, що завжди вірить у краще, тому її психіка відторгає все те, чим рясніє інформаційний простір. Так, їй "страшно читати новини і страшно за людей на Донбасі", але допоки в Києві все спокійно, вони з чоловіком Тимуром Хромаєвим і дітьми – 18-річною Наною і 7-річним Сашком – залишаються в Україні.
Усе, що я можу сказати – у нас немає плану евакуації, у нас немає тривожних валізок. Варіант від'їзду ми розглядаємо тільки в тому випадку, якщо буде пряма загроза життю наших дітей і нам. Поки ми тут, і, загалом, навіть думок про виїзд немає,
– зізналась Маша Єфросиніна.
"Я не маю чіткої відповіді, я вам клянусь. Я ніколи у своєму житті не думала, що на мій вік доведеться справжня війна", – додала ведуча.
Маша Єфросиніна про Революцію гідності
У День пам'яті Героїв Небесної Сотні, 20 лютого, Єфросиніна прийшла на Алею, щоб "освіжити свої спогади". Вона розповіла, що 8 років тому під час розстрілів на Інститутській вагітна ховалася вдома, поки її чоловік Тимур стояв на Майдані.
У лютому 2014 року я була на третьому місяці вагітності. Ми живемо неподалік, я була на Інститутській, коли був обстріл, коли мій чоловік кричав мені: "Головне – відійди від вікон, лежи на підлозі". Я злякалась, що втрачу дитину,
– пригадала Маша Єфросиніна.
Тоді ведучій "вистачало сил, енергії, впевненості в тому, що треба перебувати тут", тому вона не літала народжувати за кордон, її молодший син Олександр з'явився на світ в Україні. Чи залишиться їхня сім'я в Києві цього разу, Єфросиніна не знає.
Маша Єфросиніна про загрозу вторгнення Росії / Відео з інстаграм-сторіс
Хто з зірок залишається в Україні
- Лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя та ексучасник "Тартака" Олександр Положинський вступили до лав тероборони ЗСУ. Багатодітний батько навіть пообіцяв показати шлях від підписання контракту до першого тренування на полігоні.
- Співачка Світлана Тарабарова не лише залишається в Києві, а й випускає пісні. Її новий трек "Заспокой мене" про те, як важливо зберігати спокій і вірити, що все найкраще попереду.
- Натомість Ольга Сумська, Сергій Бабкін, Оля Полякова, Позитив, Оля Цибульська та інші зірки гастролюють країною і готуються до концертів. Вони залишаються вдома й закликають не панікувати попри тривожні новини.