Це людина, яка створює образ, – Стася Ровінська заявила, що її мати не така, якою показує себе

Телеведуча Сніжана Єгорова, яка є мамою Стасі Ровінської, підтримує Путіна. За словами доньки, на публіці Єгорова завжди була дуже доброю мамою, однак насправді це не так.

Через політичну позицію Сніжани Єгорової донька відмовляється спілкуватися з нею. Стася розповіла, що на публіці Єгорова грає роль гарної мами, якою не є насправді.

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Стася Ровінська про маму-рашистку

Те, що ми бачимо на публіці, не завжди так, як є насправді. Часто люди спеціально грають ролі, щоб інші бачили їх такими, як вони того хочуть. На публіку Сніжана Єгорова є дуже хорошою матір'ю. Стася ж зі своїми дітьми намагається не бути такою, як з нею була мама в реальному житті. Ровінська намагається зробити дитинство дітей набагато щасливішим.

Це людина, яка створює такий образ. Після останніх подій я навіть не хочу говорити про неї. Взагалі не хочу, щоб вона знала, що зі мною та з моїми дітьми. Жодних контаків,

– емоційно висловилася Ровінська.

Позиція Сніжани Єгорової