У Сполучених Штатах Америки Стася починатиме все спочатку. За океан вона полетіла, щоб облаштовувати життя та забезпечити дітям спокійне дитинство, оскільки коштів для життя на паузі в Європі телеведуча та її родина не мають.

До теми Донька Сніжани Єгорової, яка емігрувала у США, відповіла хейтерам і показала, де живе

Стася Ровінська про спілкування зі знайомими

Навіть на відстані ведуча продовжує допомагати Україні. Вона також постійно спілкується з друзями, знайомими. Однак деякі повідомлення її дивують.

Днями знайома порадила Ровінській віддати на потреби Збройних Сил України автомобілі, які в неї залишилися в Києві. Мовляв, якщо ведуча зараз в США, то авто може допомагати нашим військовим. Інша підписниця не розуміє, чому така порада є поганою.

А хороша? У мене троє маленьких дітей, я в чужій країні, поки що без роботи. Я схожа на мільйонерку? ЗСУ моя родина з першого дня війни допомагає, чим може,

– відповіла Ровінська.



Стася Ровінська про пораду знайомої / Скриншот інстаграм-сторіз ведучої



Стася Ровінська про пораду знайомої / Скриншот інстаграм-сторіз ведучої

Нагадаємо, на початку війни Стася Ровінська публічно послала маму Сніжану Єгорову, яка є прихильницею Путіна, вслід за російським кораблем. Єгорова виїхала з України в Туреччину й звідти продовжила підтримувати політику агресора. Стася Ровінська разом із сім'єю також під час війни перебуває за кордоном, однак зовсім не розуміє маму та всіляко допомагає Україні.