Через політичну позицію Сніжани Єгорової донька відмовляється спілкуватися з нею. Стася розповіла, що на публіці Єгорова грає роль гарної мами, якою не є насправді.
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Стася Ровінська про маму-рашистку
Те, що ми бачимо на публіці, не завжди так, як є насправді. Часто люди спеціально грають ролі, щоб інші бачили їх такими, як вони того хочуть. На публіку Сніжана Єгорова є дуже хорошою матір'ю. Стася ж зі своїми дітьми намагається не бути такою, як з нею була мама в реальному житті. Ровінська намагається зробити дитинство дітей набагато щасливішим.
Це людина, яка створює такий образ. Після останніх подій я навіть не хочу говорити про неї. Взагалі не хочу, щоб вона знала, що зі мною та з моїми дітьми. Жодних контаків,
– емоційно висловилася Ровінська.
Позиція Сніжани Єгорової
- Сніжана Єгорова – палка прихильниця Путіна й ніколи цього не приховувала.
- Коли країна-агресорка почала повномасштабну війну на території України, Стася Ровінська публічно послала мама-рашистку та закликала всіх надсилати скарги на її ютуб-канал.
- Донька намагалася достукатися до мами, однак все даремно. Вона сказала, що Сніжана "більше не людина".
- У березні ведуча начебто вибачилась перед українцями. Проте згодом вона написала в інстаграмі, що її телеграм – зламали.
- У квітні Нацрада внесла Єгорову до числа зрадників України.
- Скандальна телеведуча продовжує підтримувати політику Путіна. Через агресора її донька з дітьми була вимушена виїхати за кордон, де починатиме життя спочатку. Мама ж Стасю не підтримує.
- Відомо, що Сніжана Єгорова також покинула Україну, коли армія Путіна прийшла на наші землі вбивати мирних людей. Разом з молодшими дітьми жінка перебувала в Туреччині. Де зараз одіозна ведуча – невідомо.