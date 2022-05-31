Через політичну позицію Сніжани Єгорової донька відмовляється спілкуватися з нею. Стася розповіла, що на публіці Єгорова грає роль гарної мами, якою не є насправді.

Читайте також Стася Ровінська різко відреагувала на пропозицію передати ЗСУ авто, які залишилися в Україні

Стася Ровінська про маму-рашистку

Те, що ми бачимо на публіці, не завжди так, як є насправді. Часто люди спеціально грають ролі, щоб інші бачили їх такими, як вони того хочуть. На публіку Сніжана Єгорова є дуже хорошою матір'ю. Стася ж зі своїми дітьми намагається не бути такою, як з нею була мама в реальному житті. Ровінська намагається зробити дитинство дітей набагато щасливішим.

Це людина, яка створює такий образ. Після останніх подій я навіть не хочу говорити про неї. Взагалі не хочу, щоб вона знала, що зі мною та з моїми дітьми. Жодних контаків,
– емоційно висловилася Ровінська.

Позиція Сніжани Єгорової

  • Сніжана Єгорова – палка прихильниця Путіна й ніколи цього не приховувала.
  • Коли країна-агресорка почала повномасштабну війну на території України, Стася Ровінська публічно послала мама-рашистку та закликала всіх надсилати скарги на її ютуб-канал.
  • Донька намагалася достукатися до мами, однак все даремно. Вона сказала, що Сніжана "більше не людина".
  • У березні ведуча начебто вибачилась перед українцями. Проте згодом вона написала в інстаграмі, що її телеграм – зламали.
  • У квітні Нацрада внесла Єгорову до числа зрадників України.
  • Скандальна телеведуча продовжує підтримувати політику Путіна. Через агресора її донька з дітьми була вимушена виїхати за кордон, де починатиме життя спочатку. Мама ж Стасю не підтримує.
  • Відомо, що Сніжана Єгорова також покинула Україну, коли армія Путіна прийшла на наші землі вбивати мирних людей. Разом з молодшими дітьми жінка перебувала в Туреччині. Де зараз одіозна ведуча – невідомо.