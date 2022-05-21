Українська телеведуча Стася Ровінська повідомила, що разом з родиною переїхала до Сполучених Штатів, тепер зірка живе в Нью-Йорку. Вона зізналась, що наважилась на це через війну.

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Стася Ровінська покинула Україну

Ведуча поділилась, що саме війна привела їх до Нью-Йорку. Тепер вони будуватимуть все своє життя заново.

Для чого, це ще доведеться з‘ясувати, але найближчі декілька років ми будемо тут будувати наше життя з самого початку, залишивши в у Києві своїх близьких, друзів, будинок, автівки, улюблені роботи, комфортне життя… Але нічого не страшно, бо ми разом і маємо величезну підтримку друзів,

– розповіла Стася.

Тепер вона шукає роботу, контакти та нові знайомства. Зірка додала, що продовжуватиме наближати перемогу України й допомагати батьківщині будь-якими способами.

Стася Ровінська заздалегідь пояснила, що її переїзд не є іміграцією, а виїзд чоловіка є цілком законним: "Це не імміграція, це тимчасовий переїзд задля дітей, мій чоловік, як багатодітний батько має право виїжджати закордон за законом України, ми продовжуємо займатись допомогою нашим воїнам і плануємо налагодити відправлення, мій чоловік займається цим кожного дня".

Для тих, хто пише, що це найпростіше… нам було б набагато легше повернутись до Києва, де у нас власний будинок, робота, гроші й налагоджене усе. Ми приїхали в Америку без нічого, ані збережень, ані плану, лише ми. Діти підуть до школи й це мене радує. Ми у чужій країні, ніхто нас тут не чекає,

– додала ведуча.

Стася зауважила, що просто хоче зробити дитинство малюків спокійнішим, а тримати їхнє життя на паузі в Європі – невигідно. Також вона подякувала всім за підтримку.



Стася Ровінська з сім'єю / Фото з інстаграму Стасі Ровінської