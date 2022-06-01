Той самий Quest Pistols: оригінальний склад гурту поїде в благодійний тур на підтримку України
Джерело:інстаграм Антона Савлепова
Оригінальний склад гурту Quest Pistols знову об'єднався, щоб зібрати кошти на підтримку України. Влітку колектив виступить у декількох містах Європи.
Зараз кожен намагається наблизити перемогу. Артисти у час війни виступають на благодійних концертах, розповідають про жахіття, які відбуваються в Україні, всьому світу. Учасники популярного колективу Quest Pistols вирішили знову об'єднатися, щоб допомогти рідній країні.
Важливо Біль і розпач України: "ДахаБраха" на концерті показав відео зруйнованих Бородянки та Маріуполя
Про це повідомив один з музикантів – Антон Савлепов. Артист родом з Харківщини, яку нещадно обстрілюють окупанти. Антон заявив, що оригінальний склад Quest Pistols відновлює гурт та вирушає в благодійний тур Європою.
Усі кошти від продажу квитків спрямують на допомогу Україні через гуманітарні організації та фонди.
Занурюйся у теплу ностальгію та роби свій внесок у допомогу!
– закликав Антон мешканців та гостей Європи.
Концерти відбудуться у таких містах:
- 9 липня – Варшава (Польща);
- 12 липня – Вільнюс (Литва);
- 14 липня – Таллінн (Естонія);
- 15 липня – Рига (Латвія);
- 17 липня – Прага (Чехія);
- 19 липня – Берлін (Німеччина).
Quest Pistols їде в благодійний тур / Фото з інстаграму Антона Савлепова
Колектив приєднався до числа тих зірок, які невпинно збирають кошти на підтримку України:
- Гурт "Друга Ріка" в першій частині європейського туру "Хто, якщо не ми?" зібрав майже 2 мільйони гривень.
- 29 травня у Берліні пройшов грандіозний телемарафон Save Ukraine – #StopWar. Там виступили: Тіна Кароль, Монатік, "Океан Ельзи", Юлія Саніна, Kalush Orchestra, Alyona Alyona, Jerry Heil, MELOVIN та інші. Під час телемарафону люди зі всього світу відправляли пожертвування для закупки медичного обладнання для лікарень.
- Kalush Orchestra продали кубок переможців Євробачення-2022. Усі вторговані кошти – 900 тисяч доларів спрямували у благодійний фонд Сергія Притули, який купляє спорядження для українських військових. Соліст колективу Олег Псюк виставив на розіграш й рожеву панаму, в якій виступав у Турині. Вдалося зібрати 11 мільйонів гривень, які також використають на закупівлю необхідного для нашої армії.