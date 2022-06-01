Зараз кожен намагається наблизити перемогу. Артисти у час війни виступають на благодійних концертах, розповідають про жахіття, які відбуваються в Україні, всьому світу. Учасники популярного колективу Quest Pistols вирішили знову об'єднатися, щоб допомогти рідній країні.

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Про це повідомив один з музикантів – Антон Савлепов. Артист родом з Харківщини, яку нещадно обстрілюють окупанти. Антон заявив, що оригінальний склад Quest Pistols відновлює гурт та вирушає в благодійний тур Європою.

Усі кошти від продажу квитків спрямують на допомогу Україні через гуманітарні організації та фонди.

Занурюйся у теплу ностальгію та роби свій внесок у допомогу!

– закликав Антон мешканців та гостей Європи.

Концерти відбудуться у таких містах:

9 липня – Варшава (Польща);

12 липня – Вільнюс (Литва);

14 липня – Таллінн (Естонія);

15 липня – Рига (Латвія);

17 липня – Прага (Чехія);

19 липня – Берлін (Німеччина).



Quest Pistols їде в благодійний тур / Фото з інстаграму Антона Савлепова

Колектив приєднався до числа тих зірок, які невпинно збирають кошти на підтримку України: