Сейчас каждый пробует приблизить победу. Артисты во время войны выступают на благотворительных концертах, рассказывают об ужасах, происходящих в Украине, всему миру. Участники популярного коллектива Quest Pistols решили снова объединиться, чтобы помочь родной стране.
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Об этом сообщил один из музыкантов – Антон Савлепов. Артист родом из Харьковщины, которую беспощадно обстреливают оккупанты. Антон заявил, что оригинальный состав Quest Pistols возобновляет группу и отправляется в благотворительный тур по Европе.
Все средства от продажи билетов будут направлены на помощь Украине через гуманитарные организации и фонды.
Погружайся в теплую ностальгию и делай свой вклад в помощь!
– призвал Антон жителей и гостей Европы.
Концерты пройдут в таких городах:
- 9 июля – Варшава (Польша);
- 12 июля – Вильнюс (Литва);
- 14 июля – Таллин (Эстония);
- 15 июля – Рига (Латвия);
- 17 июля – Прага (Чехия);
- 19 июля – Берлин (Германия).
Quest Pistols едет в благотворительный тур / Фото из инстаграмма Антона Савлепова
Коллектив присоединился к числу тех звезд, которые собирают средства в поддержку Украины:
- Группа "Друга Ріка" в первой части европейского тура "Хто, якщо не ми?" собрал около 2 миллионов гривен.
- 29 мая в Берлине прошел грандиозный телемарафон Save Ukraine – #StopWar. Там выступили: Тина Кароль, Монатик, Океан Эльзы, Юлия Санина, Kalush Orchestra, Alyona Alyona, Jerry Heil, MELOVIN и другие. Во время телемарафона люди со всего мира отправляли пожертвования на закупку медицинского оборудования для больниц.
- Kalush Orchestra продали кубок победителей Евровидения-2022. Все вырученные средства – 900 тысяч долларов направили в благотворительный фонд Сергея Притулы, покупающего снаряжение для украинских военных. Солист коллектива Олег Псюк выставил на розыгрыш и розовую панаму, в которой выступал в Турине. Удалось собрать 11 миллионов гривен, которые также используются на закупку необходимого для нашей армии.