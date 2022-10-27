Чоловік Тоні Матвієнко Арсен Мірзоян час від часу виїжджає з України за автівками на фронт та на благодійні концерти в підтримку ЗСУ. Тож після виступу в Амстердамі 23 жовтня він зустрівся з сім'єю у Кракові.

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Тоня Матвієнко зустрілася з Мірзояном і донькою в Польщі

Я так чекала вас усіх побачити. Знову разом,

– прокоментувала Тоня Матвієнко.

У Кракові зіркова сім'я влаштувала прогулянку набережною та покаталася на колесі огляду. Цікаво, що співачка вперше за довгий час зустрілася не тільки з чоловіком Арсеном Мірзояном, а й з 23-річною донькою Уляною. В інтерв'ю 24 каналу Матвієнко розповідала, що перші два-три місяці повномасштабної війни дівчина жила в Берліні, а потім повернулася в Україну та знайшла роботу в Києві.

Тоня Матвієнко з Мірзояном і доньками в Польщі / Фото з інстаграм-сторіс співачки

Тоня Матвієнко з Арсеном Мірзояном у Польщі / Фото з інстаграм-сторіс співачки