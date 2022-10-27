Чоловік Тоні Матвієнко Арсен Мірзоян час від часу виїжджає з України за автівками на фронт та на благодійні концерти в підтримку ЗСУ. Тож після виступу в Амстердамі 23 жовтня він зустрівся з сім'єю у Кракові.
Читайте також Тоня Матвієнко розсмішила заявою про інтим з Мірзояном і зізналася, чи пробачила б йому зраду
Тоня Матвієнко зустрілася з Мірзояном і донькою в Польщі
Я так чекала вас усіх побачити. Знову разом,
– прокоментувала Тоня Матвієнко.
У Кракові зіркова сім'я влаштувала прогулянку набережною та покаталася на колесі огляду. Цікаво, що співачка вперше за довгий час зустрілася не тільки з чоловіком Арсеном Мірзояном, а й з 23-річною донькою Уляною. В інтерв'ю 24 каналу Матвієнко розповідала, що перші два-три місяці повномасштабної війни дівчина жила в Берліні, а потім повернулася в Україну та знайшла роботу в Києві.
Тоня Матвієнко з Мірзояном і доньками в Польщі / Фото з інстаграм-сторіс співачки
Тоня Матвієнко з Арсеном Мірзояном у Польщі / Фото з інстаграм-сторіс співачки
- У Великій Британії Тоня Матвієнко живе з 6-річню донькою Ніною. Вони оселились у родини, яка погодилася надати житло біженцям з України, й отримують соціальну допомогу – 620 фунтів стерлінгів. Цікаво, що валюту співачка "відкладає додому".
- Однак у Британії не подобається ні артистці, ні Ніні, яка "хоче до школи, де говорять українською". Вони змушені жити там заради виплат, адже в їхній родині всі артисти, які через війну залишилися без роботи, бізнесу в них немає, тож усім доводься виживати на допомогу від Великої Британії.