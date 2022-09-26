У перші дні війни Тоня Матвієнко поїхала на Захід України, а згодом вирушила за кордон. Артистка жила у Португалії, Німеччині, а зараз зупинилася у Великій Британії. В інтерв'ю 24 каналу вона розповіла, чому обрала саме цю країну.

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Де Тоня Матвієнко живе у Великій Британії

У Великій Британії Тоня зупинилася, бо трохи знає англійську мову й вирішила, що там їй буде легше. Артистка з донькою живуть у селі в спонсора – особи, яка готова допомогти українцям і надати житло як мінімум на 6 місяців або на більш тривалий термін.

На що Тоня живе у Британії

24 лютого український шоу-бізнес "помер", артисти залишилися без роботи. За кордоном Тоні Матвієнко пропонували бути прибиральницею, однак вона відмовилася, бо має алергію. У Великій Британії співачка живе за гроші, які отримує як допомогу від країни. Зізнається, що заробітку зовсім немає.

Роботи немає, треба їсти, оплачувати комунальні послуги, просто виживати. Тому я й поїхала до Британії, отримую тут допомогу. Не знаю, як би ми ще виживали. Якби чоловік був на якійсь державній службі, чи мав бізнес, то інша справа. У нас з Арсеном немає бізнесу. Ми все вкладали в наші пісні, кліп. Як буде далі – не знаю,

– поділилася Тоня.

Інтерв'ю з Тонею Матвієнко у відеоформаті: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, нещодавно співачка Світлана Тарабарова зізналася, що через відсутність роботи змушена продати заміський будинок, який придбала в кредит. Артистка та її чоловік не можуть виплачувати борги, оскільки зараз не мають заробітку. Вони вимушені попрощатися з будинком, про який мріяли.