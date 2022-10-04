Українська співачка Тоня Матвієнко виїхала до Великої Британії, бо має знання англійської, а також через відсутність заробітку. Зірка живе у спонсора – людини, яка має можливість прихистити біженців.

До слова Тоня Матвієнко розсмішила заявою про інтим з Мірзояном і зізналася, чи пробачила б йому зраду

Тоня Матвієнко про заробіток у Британії

У Великій Британії виконавиця отримує допомогу від країни – це сума у 620 фунтів стерлінгів. До того ж зірка має невеликий гривневий прибуток.

"Я стараюся гривні витратити, а фунти відкладаю додому", – зізналась Тоня Матвієнко. Вона додала, що грошей їй вистачає – зірка економить.

Чесно, мені вистачає. Я собі одяг не купую. На їжу нам вистачає. Нам ще дали машину – ось це ще одне, на що витрачаються гроші. 70 гривень за літр бензину. Однак ми далеко нікуди не їздимо, тому я ще встигаю відкласти,

– поділилась співачка.

Нагадаємо, Тоня Матвієнко й раніше скаржилась на безгрошів'я. Коли вона зареєструвалась у британському центрі зайнятості – їй запропонували бути прибиральницею. Але зірка відмовилась, бо має алергію.

Хто із зірок отримує допомогу від держав за кордоном